Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!

L'Equipe (Fransa):

"Osimhen önderliğindeki Galatasaray, üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yenerek, ligin bitimine bir maç kala Süper Lig'de liderliği garantiledi. Galatasaray büyük bir tehlike atlattı. Okan Buruk'un öğrencileri, küme düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor'a karşı geri düştü ve maçın 60. dakikasında durum tam da böyleydi. İşte o sırada Victor Osimhen sahneye çıktı. Nijeryalı oyuncu iki gol attı ve Galatasaray 4-2'lik galibiyetle, ligin bitimine bir maç kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin dört puan önünde liderliğe garantiledi."