        Haberler Gündem Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

        Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

        Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 22:35 Güncelleme:
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı. Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yaptı, öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirildi. Böcek’in ifade alma işlemleri sürüyor.

        Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.

