        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı: Bir postacı tarafından 33 yılda inşa edilen Palais Idéal'in hikâyesi

        Fransa'da yaşayan postacı Ferdinand Cheval, bir gün ayağına takılan taştan ilham aldı. Yıllarca taş toplayarak yaptığı saray bugün tarihi anıt olarak korunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 07:30 Güncelleme:
        1

        Tek bir taş her şeyi değiştirdi

        Fransa’nın Hauterives kasabasında yaşayan Ferdinand Cheval, sıradan bir postacıydı. Ancak 1879 yılında posta dağıtımı sırasında ayağının takıldığı ilginç şekilli bir taş, hayatının yönünü değiştirdi.

        Cheval daha sonra bu taşı gördüğünde büyük bir ilham hissettiğini anlattı ve ertesi gün aynı bölgeye geri dönerek yeni taşlar toplamaya başladı.

        Fotoğraf: Ferdinand Cheval. Kaynak: facteurcheval.com resmi web sitesi

        2

        33 yıl boyunca tek başına çalıştı

        Ferdinand Cheval, “Palais Idéal” (İdeal Saray) adını verdiği yapıyı yaklaşık 33 yılda tamamladı. İlk zamanlarda taşları cebinde taşıyan Cheval, zamanla sepet ve el arabası kullanmaya başladı. Gündüzleri postacılık yapan Cheval, geceleri ise gaz lambası ışığında çalışıyordu.

        Financial Times’ın aktardığına göre Cheval, yapının ortaya çıkışını “10 bin gün, 93 bin saat ve 33 yıllık mücadele” sözleriyle anlatıyordu.

        Fotoğraf: ShutterStock

        3

        Cheval’in hiçbir mimarlık ya da mühendislik eğitimi yoktu. Buna rağmen yapıyı büyük ölçüde tek başına inşa etti. İnşaat sırasında taşların yanında çimento, kireç ve tel de kullandı.

        Fotoğraf: ShutterStock

        4

        Uzun yıllar anlamsız bir takıntı olarak görüldü

        Cheval’in yaptığı yapı uzun yıllar boyunca bazı kişiler tarafından anlamsız bir takıntı olarak görüldü. Ancak zamanla sanat dünyasının dikkatini çekmeye başladı.

        Özellikle sürrealistler Ferdinand Cheval’in çalışmalarına ilgi gösterdi. Pablo Picasso, André Breton ve Max Ernst gibi isimler Palais Idéal’e hayranlık duydu.

        Yapı daha sonra “naif mimari” ve “outsider art” örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

        Fotoğraf: ShutterStock

        5

        Resmi olarak tarihi anıt statüsü aldı

        1969 yılında Fransa Kültür Bakanı André Malraux’nun desteğiyle Palais Idéal resmi olarak tarihi anıt statüsüne alındı.

        Cheval ayrıca Palais Idéal’i “inatçı bir iradenin eseri” olarak tanımlıyordu. Yapının farklı bölümlerine sabır, doğa ve hayal gücü üzerine çeşitli sözler kazıdı.

        Fotoğraf: ShutterStock

        6

        Sarayın ardından kendi mezarını da inşa etti

        Ferdinand Cheval, Palais Idéal’i tamamladıktan sonra çalışmalarını bırakmadı. Cheval, öldüğünde sarayına gömülmek istedi ancak buna izin verilmedi. Bunun üzerine Hauterives mezarlığında kendisi için ayrı bir anıt mezar yapmaya başladı.

        Cheval bu yapıyı da yine tek başına ve yıllar boyunca çalışarak inşa etti. Daha sonra “Sessizlik ve Sonsuz İstirahat Mezarı” olarak anılan mezar, postacının Palais Idéal’den sonraki ikinci büyük kişisel projesi oldu.

        Fotoğraf: ShutterStock

        7

        Bugün hâlâ ayakta

        Yapımının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen Palais Idéal bugün hâlâ ziyaret edilen kültürel yapılar arasında yer alıyor. Ferdinand Cheval’in posta dağıtırken topladığı taşlarla yaptığı bu sıra dışı saray, tek bir insanın yıllar süren emeğinin simgelerinden biri olarak görülüyor.

        Fotoğraf: ShutterStock

        Haber kaynak: Palais Idéal resmi tarihçe, The history of the Ideal Palace, Financial Times

