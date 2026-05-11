Uzun yıllar anlamsız bir takıntı olarak görüldü

Cheval’in yaptığı yapı uzun yıllar boyunca bazı kişiler tarafından anlamsız bir takıntı olarak görüldü. Ancak zamanla sanat dünyasının dikkatini çekmeye başladı.

Özellikle sürrealistler Ferdinand Cheval’in çalışmalarına ilgi gösterdi. Pablo Picasso, André Breton ve Max Ernst gibi isimler Palais Idéal’e hayranlık duydu.

Yapı daha sonra “naif mimari” ve “outsider art” örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

Fotoğraf: ShutterStock