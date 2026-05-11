Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Arda Kaynak alkollü sürücünün kurbanı oldu | Adana haberleri | Son dakika haberleri

        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!

        Adana'nın Kozan ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki Arda Kaynak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 1.37 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Ali Çağlar Çoban tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 08:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!

        Adana'da kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi’nde meydana geldi.

        Arda Kaynak'ın (20) kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen Ali Çağlar Çoban yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

        Kazada motosiklet sürücüsü Kaynak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaynak, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        SÜRÜCÜ 1.37 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Ali Çağlar Çoban, gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Arda Kaynak, 20 yaşında hayattan koptu.
        Arda Kaynak, 20 yaşında hayattan koptu.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında olan Arda Kaynak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaynak'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Arda Kaynak'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kaynak, Kozan Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

        ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Öte yandan, gözaltına alınan alkollü otomobil sürücüsü Ali Çağlar Çoban, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

        Çoban, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da deniz ekosistemi araştırılıyor

        Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yürütülen "Deniz Biyoçeşitliliği ve Okuryazarlığı Projesi" kapsamında Marmara, Ege ve Akdeniz'de deniz ekosistemine yönelik bilimsel araştırma gerçekleştiriliyor

        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti