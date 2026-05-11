Adana'da kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi’nde meydana geldi.

Arda Kaynak'ın (20) kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen Ali Çağlar Çoban yönetimindeki otomobil çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü Kaynak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaynak, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

SÜRÜCÜ 1.37 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Ali Çağlar Çoban, gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Arda Kaynak, 20 yaşında hayattan koptu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında olan Arda Kaynak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaynak'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Arda Kaynak'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kaynak, Kozan Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan, gözaltına alınan alkollü otomobil sürücüsü Ali Çağlar Çoban, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Çoban, tutuklanarak cezaevine gönderildi.