        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İstanbul'da taksiciye uyuşturucu dayağı! Korkunç olay kamerada | Son dakika haberleri

        İstanbul'da taksiciye uyuşturucu dayağı! Korkunç olay kamerada...

        İstanbul Eyüpsultan'da, boynuna ip geçirilerek darp edilen taksi şoförü olayının arkasında uyuşturucu ticareti çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü ve şüphelilerin uyuşturucu alışverişi için bir araya geldiklerini, yaşanan anlaşmazlık sonucu taksi şoförünün darp edildiğini belirledi. Kaçan zanlılar aranıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 09:42 Güncelleme:
        İstanbul'da taksiciye uyuşturucu dayağı!

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi’nde meydana gelen ve araç içi kamerasına yansıyan taksici saldırısına ilişkin çalışma başlatıldığını açıkladı.

        TAKSİCİ TORBACILARLA BULUŞTU

        Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ticari taksi şoförü G.A. (29), uyuşturucu madde satın almak amacıyla iletişime geçtiği kişilerle buluşmak üzere belirlenen konuma gitti.

        PAZARLIK ANLAŞMAZLIĞI YAŞANDI

        Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, M.Y. (20) ve Y.B.K. (19) isimli iki şüphelinin taksiye bindiği belirlendi. İddiaya göre, taraflar arasında madde alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşandı.

        ŞOFÖRÜN BOYNUNA İP GEÇİRDİLER

        Şüphelilerin para talep ettiği, ardından taksi şoförünü darp ettikleri tespit edildi. Olay sırasında şoförün boynuna ip geçirildiği ve yumruklarla saldırıya uğradığı anlar taksinin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan taksi şoförünün tedavisi hala sürüyor.

        POLİS, 2 ŞÜPHELİYİ ARIYOR

        İlk etapta "gasp" iddiasıyla gündeme gelen olayla ilgili emniyet ekiplerinin çalışmaları sürerken, kimlikleri belirlenen M.Y. ve Y.B.K.’nin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.

