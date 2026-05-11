11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları

Gökyüzü bu hafta hayallerinizi somut başlangıçlara çevirme fırsatı veriyor. 14 Mayıs’ta Güneş–Merkür kavuşumu zihinsel bir aydınlanma getiriyor. Kafanızı kurcalayan konularda netleşmeler yaşayabilirsiniz.

16 Mayıs’ta Boğa burcunda Yeniay gerçekleşiyor. Bu Yeniay; para, güvenlik ve kalıcılık temalarını öne çıkarıyor. Hayatınızda uzun vadeli olmasını istediğiniz konularda sağlam ve gerçekçi başlangıçlar yapabilirsiniz. 17 Mayıs’ta Merkür’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte tempo hızlanıyor. İletişim trafiği artıyor, görüşmeler ve planlar üst üste geliyor. Peki 11 – 17 Mayıs haftasında 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım.

Sevgili Koçlar, maddi konularda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Hafta sonuna doğru önemli görüşmeler hızlanabilir.

Sevgili Boğalar, Yeniay burcunuzda gerçekleşiyor; kendinizle ilgili güçlü ve kalıcı bir karar alabilirsiniz. Hayatınızda yeni bir dönem başlıyor.

Sevgili İkizler burçları, içsel farkındalıklar ve kapanışlar ön planda. Hafta sonuna doğru Merkür’ün burcunuza geçmesiyle birlikte enerjiniz ve görünürlüğünüz artıyor.

Sevgili Yengeçler, sosyal çevrenizde yeni başlangıçlar söz konusu. Yeni insanlar, projeler veya bir hedefinizle ilgili somut adımlar gündeme gelebilir.

Sevgili Aslanlar, kariyerinizde dikkat çekeceğiniz bir hafta. Yeniay, hedeflerinizi netleştirmenize ve yeni bir yön belirlemenize yardımcı olabilir.

Sevgili Başaklar, bakış açınız genişliyor. Eğitim, seyahat ya da yeni planlar sayesinde ufkunuz açılabilir.

Sevgili Teraziler, maddi paylaşımlar ve duygusal bağlar derinleşiyor. Bir konuda net bir dönüşüm yaşayabilirsiniz.

Sevgili Akrepler, ilişkilerde önemli bir eşiktesiniz. Yeniay, bir ilişkiyi başlatabilir ya da mevcut bir ilişkiyi daha ciddi bir noktaya taşıyabilir.

Sevgili Yaylar, günlük düzeninizde değişim zamanı. İş, sağlık ve rutinlerinizle ilgili daha sürdürülebilir kararlar alabilirsiniz.

Sevgili Oğlaklar, aşk hayatınızda ve yaratıcılık alanınızda hareketlenme var. Keyif aldığınız konulara daha fazla alan açabilirsiniz.

Sevgili Kovalar, ev, aile ve yaşam alanınızda yeni kararlar gündeme gelebilir. Daha sağlam ve huzurlu bir düzen kurmak isteyebilirsiniz.

Son olarak sevgili Balıklar, iletişim trafiğiniz belirgin şekilde artıyor. Kısa yolculuklar, görüşmeler ve önemli konuşmalar haftaya damga vurabilir.