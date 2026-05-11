Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna | Sivas haberleri | Son dakika haberleri

        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...

        Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Töngel köyünde, komşunun bostanına giren inek akrabalar arasında kavgaya neden oldu. Kavgada tüfeğine sarılan amca S. Işık, 18 yaşındaki yeğeni Yasin Işık'ı öldürdü. Olayda yaralanan 3 kişi de tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 09:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...

        Sivas'ta edinilen bilgiye göre dün sabah saatlerinde yaşanan olay, Yıldızeli ilçesi Töngel köyünde meydana geldi.

        BOSTANA GİREN İNEK TARTIŞMASI

        Komşu bostana giren bir inek nedeniyle akraba olan komşular arasında tartışma yaşandı.

        YEĞENİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Tartışma büyüyünce S. Işık tüfekle yeğeni olan Yasin Işık’a ateş açtı. Göğsünden yaralanan 18 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

        KAVGADA 3 KİŞİ DE YARALANDI

        Kavgayı ayırmaya çalışan T.I., A.I, ve K.I.’ da vücutlarına isabet eden saçmalar sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye operasyon: 30 gözaltı

        BB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüz şekilde ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. (D...
        #sivas
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti