Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Töngel köyünde, komşunun bostanına giren inek akrabalar arasında kavgaya neden oldu. Kavgada tüfeğine sarılan amca S. Işık, 18 yaşındaki yeğeni Yasin Işık'ı öldürdü. Olayda yaralanan 3 kişi de tedavi altına alındı
11 Mayıs 2026 - 09:02
Sivas'ta edinilen bilgiye göre dün sabah saatlerinde yaşanan olay, Yıldızeli ilçesi Töngel köyünde meydana geldi.
BOSTANA GİREN İNEK TARTIŞMASI
Komşu bostana giren bir inek nedeniyle akraba olan komşular arasında tartışma yaşandı.
YEĞENİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Tartışma büyüyünce S. Işık tüfekle yeğeni olan Yasin Işık’a ateş açtı. Göğsünden yaralanan 18 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.
KAVGADA 3 KİŞİ DE YARALANDI
Kavgayı ayırmaya çalışan T.I., A.I, ve K.I.’ da vücutlarına isabet eden saçmalar sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
