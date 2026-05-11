ABD Başkanı Trump 'kabul edilemez' dedi: İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'nin önerisine verdiği yanıtı "tamamen kabul edilemez" sözleriyle reddetti. Bu açıklama, bir aylık ateşkesin çözülmeye başladığına işaret eden gelişmelerin yaşandığı bir günde geldi.

İran'ın karşı önerisi, Pakistan arabuluculuğuyla Washington'a iletildi.

İRAN NE SUNDU?

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e konuşan bir kaynak, Tahran'ın müzakere metninde şu unsurların öne çıktığını aktardı:

ABD yaptırımlarının kaldırılması, ilk mutabakatın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının sona erdirilmesi ve ülkeye yönelik yeni bir saldırının tekrarlanmayacağına dair güvence verilerek savaşın derhal bitirilmesi.

ABD'NİN 14 MADDELİK METNİNDE NE BULUNUYOR?

ABD bir hafta önce, boğazın yeniden açılmasını öngören ve İran'ın nükleer programına ilişkin ileride yapılacak görüşmelere çerçeve çizen, tek sayfalık ve 14 maddelik bir mutabakat metni sundu.

Haberlere göre Washington'ın nükleer görüşmeler için ortaya koyduğu şartlar arasında, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine 20 yıla kadar moratoryum (ekonomik bir "duraklatma" ve yeniden yapılanma) uygulanması, nükleer başlık yapımında kullanılabilecek yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun yurtdışına, muhtemelen ABD'ye, çıkarılması ve İran’daki nükleer tesislerin sökülmesi yer alıyordu.

The Wall Street Journal'a göre ise İran'ın karşı önerisinde daha kısa süreli bir moratoryum, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun yalnızca bir bölümünün yurtdışına çıkarılması, kalan kısmın seyreltilmesi ve tesislerin sökülmesinin reddedilmesi yer aldı.

Trump, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, "İran'ın sözde 'temsilcilerinden' gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi, tamamen kabul edilemez" dedi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı uzun paylaşımda, İran'ın "47 yıldır ABD ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynadığını" savunmuş, Tahran'ın "artık gülmeyeceğini" söylemişti.

Trump, bir ay önce ateşkes ilan edilmesinden bu yana defalarca yaptığı gibi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının yeniden başlayabileceğini de söyledi.

"İki hafta daha içeri girip kalan tüm hedefleri vurabiliriz. İstediğimiz bazı hedefler vardı, bunların muhtemelen yüzde 70'ini gerçekleştirdik ama hala vurabileceğimiz başka hedefler de var" diyen Trump, "Ama bunu yapmasak bile, bu sadece son rötuşlar olurdu" ifadelerini kullandı.

ÇİN ZİYARETİ ÖNCESİ BASKI ALTINDA

Trump, bu hafta gerçekleştirmesi planlanan Çin ziyareti öncesinde ateşkesi koruması ve mümkünse bir barış anlaşması sağlaması yönünde yoğun baskı altında. Pekin, çatışmaların sona erdirilmesini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istiyor.

ABD ile İran arasında gelecekte yapılabilecek nükleer görüşmelerin merkezinde iki kritik mesele bulunuyor: İran'ın yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş, silah kalitesine yakın 440 kilogramlık uranyum stokunun akıbeti ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınması.

Cumartesi gecesi İran devlet medyasına konuşan bir askeri sözcü, ülke güçlerinin bu stoku korumak için "tam hazırlık halinde" olduğunu söyledi.