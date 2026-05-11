Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıbrıslı sevenleriyle bir araya gelen İrem Derici, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dizileri izleyemediğini söyleyen Derici, "Hiçbir şey izlemiyorum. Benim uyku hastalığım varmış. Yıllarca yanlış ilaç veriyorlarmış. 39 yıldır uyumuyormuşum, çözeceğiz inşallah. Hiçbir şeye odaklanamıyorum" diye konuştu.

"İDDİAYI SEVMEM AMA POPU KURTARACAĞIM"

Yeni projeleri hakkında konuşan şarkıcı, "5 Haziran'da albüm çıkacak, 13 şarkı. Yemin ediyorum iddiayı sevmem ama popu kurtaracağım. 13 şarkı babalar gibi Türkçe pop. Hepsi yeni... 2021'den beri uğraşıyorum, bu defa başka... Sezen Aksu'dan şarkı var. Kaydettikten sonra görüntülü konuştuk, çok beğendi. Tam anlamıyla pop albümü yaptım, arkasında duracağım" ifadelerini kullandı.

İrem Derici, gazetecilerin son dönemde popçuların rapçiler ile düet yaparak onların popülaritesinden yararlandığı yönündeki iddialar hakkında ise "Dünyanın her yerinde popçular ile rapçiler düet yapıyor. Rapçiler kendi aralarında düet yapıyorlar. Bu kullanmak değil, yapmayan da yapmıyor" dedi.

Derici ayrıca, Şebnem Ferah'ın konserine bilet bulamadığını da söyledi.

"PİŞMAN OLUYORUM"

Derici, "Çok açık sözlüsünüz, pişman olduğunuz oluyor mu?" sorusuna ise, "Pişman oluyorum. Koç burcuyum, fevri insanlarız. Astrolojiye çok inanmıyorum. Daha uysallaşan bir İrem var. Eve sürekli kağıt geliyor, birilerine sosyal medyadan hakaret etmişim diye... Çok pişmanım, param kalmadı. Üç tane daha davam var. Gereksiz patlamalar oluyor, birine tepki veriyorum. Hiç gerek yok öyle kadın olmak istemiyorum" yanıtını verdi.

Daha önce "Annelikten korkuyorum" sözlerine açıklık getiren şarkıcı, "Korkuyorum. Dengesiz bir tip olduğum için hayata evlat getireceksem pırlanta gibi yetiştirmek isterim. Rihanna gibi olurum bir tane ile başlarsam arkası gelir. 10 senedir hamile, ben de ona dönerim" diye konuştu.

"DÜĞÜN YOK, SADECE NİKÂH"

Dansçı ve DJ Melih Kunukçu ile evlilik hazırlığı yapan İrem Derici, birlikteliği hakkında "Sessiz sedasız güzel gidiyor. İkinci yılımıza giriyoruz. İrem Derici için bir ilk. Düğün yapamam, sadece nikâh... Her şey pahalı, param albüme gitti. Ev aldım, tadilat yaptırdım. Aramızda nikâh yapacağız. Düğün de sıkıntı... Birini unutuyorsun, sonra ömür boyu trip... Bir önceki düğünüm de cumartesiydi herkes konserdeydi, çelenk gönderdiler" ifadelerini kullandı.

Melih Kunukçu ve nişanlısı İrem Derici