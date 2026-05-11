Trump’ın İran çıkışı petrolün sert yükselmesine neden oldu

Başkan Donald Trump Pazar günü, savaşı sona erdirmek için barış görüşmeleri yapma yönündeki ABD önerisine İran'ın verdiği yanıtı reddetti ve Tahran'ın taleplerinin “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Bu gelişme, kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapalı kalma süresini uzattı.

Brent petrol vadeli işlemleri Asya piyasalarında hızla yüzde 4,3 artarak varil başına 105,47 dolara yükselirken, ABD ham petrolü yüzde 4,7 artışla varil başına 99,92 dolara çıktı.

Dolar, riskli dönemlerde likidite deposu olarak değer kazandı ve Japon yeni karşısında yüzde 0,33 artışla 157,16 yen seviyesine yükselirken, Euro yüzde 0,24 düşüşle 1,1757 dolara geriledi.

ALTIN DÜŞÜŞTE

Spot altın, yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.684,32 dolara geriledi. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,8 kayıpla 4.692,70 dolara indi.

JPMorgan'ın küresel ekonomi başkanı Bruce Kasman, “Orta Doğu'daki çatışma şu anda 11. haftasına giriyor. Enerji fiyatları yükseldi, ancak bu seviyeler büyümeyi durduracak engellerden ziyade, büyümeye karşı bir direnç oluşturuyor

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı her hafta, daha keskin bir hareketin riski artıyor ve emtia ekibimiz, operasyonel stres seviyelerinin Haziran ayında bir noktada başlayacağını öngörüyor” dedi.