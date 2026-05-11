Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 15.062,65 %0,15
        DOLAR 45,3795 %0,05
        EURO 53,4809 %0,59
        GRAM ALTIN 6.816,48 %-0,86
        FAİZ 40,65 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 117,29 %0,10
        BITCOIN 80.758,00 %0,05
        GBP/TRY 61,6997 %-0,30
        EUR/USD 1,1753 %-0,29
        BRENT 105,78 %4,43
        ÇEYREK ALTIN 11.144,94 %-0,86
        Haberler Ekonomi Enerji Trump’ın İran çıkışı petrolün sert yükselmesine neden oldu

        Trump’ın İran çıkışı petrolün sert yükselmesine neden oldu

        Petrol fiyatı ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifine verdiği yanıtı reddetmesinin ardından tekrar 105 doların üstünü gördü

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 07:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın İran çıkışı petrolü uçurdu

        Başkan Donald Trump Pazar günü, savaşı sona erdirmek için barış görüşmeleri yapma yönündeki ABD önerisine İran'ın verdiği yanıtı reddetti ve Tahran'ın taleplerinin “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu söyledi.

        Bu gelişme, kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapalı kalma süresini uzattı.

        Brent petrol vadeli işlemleri Asya piyasalarında hızla yüzde 4,3 artarak varil başına 105,47 dolara yükselirken, ABD ham petrolü yüzde 4,7 artışla varil başına 99,92 dolara çıktı.

        Dolar, riskli dönemlerde likidite deposu olarak değer kazandı ve Japon yeni karşısında yüzde 0,33 artışla 157,16 yen seviyesine yükselirken, Euro yüzde 0,24 düşüşle 1,1757 dolara geriledi.

        ALTIN DÜŞÜŞTE

        Spot altın, yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.684,32 dolara geriledi. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,8 kayıpla 4.692,70 dolara indi.

        JPMorgan'ın küresel ekonomi başkanı Bruce Kasman, “Orta Doğu'daki çatışma şu anda 11. haftasına giriyor. Enerji fiyatları yükseldi, ancak bu seviyeler büyümeyi durduracak engellerden ziyade, büyümeye karşı bir direnç oluşturuyor

        Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı her hafta, daha keskin bir hareketin riski artıyor ve emtia ekibimiz, operasyonel stres seviyelerinin Haziran ayında bir noktada başlayacağını öngörüyor” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öldürülüp yakılan Kübra'dan geriye bu görüntüler kaldı: Son doğum günü kutlaması yürek sızlattı

        Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'da cansız bedeni yakılmış ve parçalanmış halde bulunan Kübra Yapıcı'nın, arkadaşlarıyla birlikte kutladığı son doğum gününe ait görüntüler ortaya çıktı. Neşe içinde mumlarını üfleyen Kübra'nın bu görüntüleri, yürekleri sızlattı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Trump: İran'ın yanıtı kabul edilemez
        Trump: İran'ın yanıtı kabul edilemez
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!