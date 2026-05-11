Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray’dan sürpriz Bertuğ Yıldırım hamlesi!

        Galatasaray’dan sürpriz Bertuğ Yıldırım hamlesi!

        Victor Osimhen'in arkasında bekleyebilecek, aynı zamanda yerli kuralında takımı rahatlatacak bir isim arayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Başakşehir'de buldu...

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başakşehir'de yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Bertuğ Yıldırım, transfer listesinin üst sıralarında yerini aldı.

        2

        Genç santrforun son dönemde sergilediği performans, teknik heyetin de onayını almış durumda. Transferin mali boyutu ise henüz net değil...

        3

        Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın oyuncunun potansiyeli ve yükselen formu nedeniyle çift haneli bir bonservis bedeli istediği biliniyor.

        4

        Galatasaray yönetimi ise bu transferi sadece nakit akışıyla değil, maliyeti düşürmek adına "para artı oyuncu takası" formülüyle çözmeyi hedefliyor.

        5

        Sarı-kırmızılılar, Başakşehir’in eski futbolcusu Ahmed Kutucu’yu bu transferde kullanmayı planlıyor.

        6

        Galatasaray 26 yaşındaki futbolcuyu Eyüpspor’dan 6 milyon Dolar karşılığında transfer etmişti.

        7

        Tarafların önümüzdeki süreçte masaya oturması bekleniyor.

        8

        23 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 23 maçta 7 gol atarken, 3 de asist yaptı...

        9
        10
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 7 Mayıs 2026 (DSÖ'den Hantavirüs Açıklaması)

        MSB'den Yıldırımhan mesajı. CHP lideri Özgür Özel Saha 2026'da. TCG Meltem'den Lazkiye'ye ziyaret. Barış Anneleri'nden partilere ziyaret. İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu. DSÖ'den Hantavirüs açıklaması. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?