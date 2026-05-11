        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD oyunu 5 puan artıdı, ilk sıraya yerleşti | Dış Haberler

        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD oyunu 5 puan artıdı, ilk sıraya yerleşti

        Almanya'da yapılan bir ankette aşırı sağcı ve Nazi sempatizanı kimliğiyle öne çıkan AfD, ilk kez muhafazakar sağ ve mevcut iktidar CDU/CSU'yu geride bırakarak ülkenin en çok desteğe sahip partisi oldu. Son ankete göre, katılımcıların yüzde 26'sı bir sonraki seçimde AfD'ye oy vermeyi düşündüğünü belirtirken CDU/CSU yüzde 25'te kaldı.

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 11:02 Güncelleme:
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada

        Allensbach Kamuoyu Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir ankette aşırı sağcı ve Nazi sempatizanı kimliğiyle öne çıkan AfD, ilk kez muhafazakar sağ ve mevcut iktidar CDU/CSU'yu geride bırakarak ülkenin en çok desteğe sahip partisi oldu. Şubat 2025'teki seçimlerde yüzde 20.8 oy alan AfD, oylarını 6 puan artırdı.

        Son ankete göre, katılımcıların yüzde 26'sı bir sonraki federal seçimde AfD'ye oy vermeyi düşündüğünü belirtti. Ankete katılanların sadece yüzde 25'i CDU/CSU'ya oy vereceğini söyledi.

        Enstitü, nisan ayı sonunda ülkenin en büyük gazetelerinden Frankfurter Allgemeine (FAZ) gazetesi adına yaklaşık 1000 kişiyle anket yaptı. Hata payı yüzde üç puanın biraz altında. Mart sonu ile nisan başı arasında yapılan önceki ankette CDU/CSU ittifakı AfD'nin bir puan önündeydi. Ancak AfD yükseliş ivmesini sürdürerek iktidar partisini geride bıraktı.

        İktidar partilerine destek düşüyor

        Son ankete göre iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 12,5'e düşerken, Yeşiller hafif bir artışla yüzde 14'e ulaştı. Almanya'da "Büyük koalisyon" adıyla anılan iktidar partileri CDU/CSU ve SPD birlikte sadece yüzde 37,5'e ulaştı. Bu oran, birlikte oyların neredeyse yüzde 45'ini aldıkları Şubat 2025'teki seçimlere göre önemli ölçüde daha düşük.

        Birçok büyük anket kuruluşu şu anda AfD'nin seçmen desteğinde CDU/CSU'nun önünde olduğunu düşünüyor. "Bild am Sonntag" gazetesi adına Insa Enstitüsü tarafından hafta sonu yapılan bir ankete göre, AfD yüzde 28 oy oranıyla CDU/CSU'nun toplamından beş puan önde.

