İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın önerisinin 'kabul edilemez' olduğu yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Bekayi, İran'ın ABD ile savaşı sona erdirme ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma teklifinin meşru ve cömert olduğunu belirterek, ABD'nin mantıksız ve tek taraflı taleplerde bulunmaya devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşın sonlandırılması için dün Pakistan arabuluculuğuyla ABD'ye verdiği yanıtının 'kabul edilemez' olduğunu söylemişti. Trump açıklamasında, "İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

"BU AŞIRI MI?"

İran'dan Trump'a yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi açıklamasında, "İran gemilerine yönelik deniz haydutluğunun sona ermesini talep etmek aşırı mı? Yıllardır Amerikan baskısıyla yabancı bankalarda haksız yere el konulan İran varlıklarının serbest bırakılmasını talep etmek aşırı mı? Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için sunduğumuz teklif, bu aşırı mı? Lübnan dahil tüm bölgede güvenlik ve barışın kurulması, bu aşırı mı?" dedi.

İran'ın ABD'ye sunduğu teklif aşırı talepler içermediğini söyleyen Bekayi, "ABD mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor" dedi.

İRAN'IN METNİNDE HANGİ KONULAR ÖNE ÇIKTI?

Öte yandan, İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e konuşan bir kaynak, Tahran'ın müzakere metninde şu unsurların öne çıktığını aktardı:

ABD yaptırımlarının kaldırılması, ilk mutabakatın imzalanmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının sona erdirilmesi ve ülkeye yönelik yeni bir saldırının tekrarlanmayacağına dair güvence verilerek savaşın derhal bitirilmesi.