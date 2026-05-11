İstanbul'un sert sokaklarında adalet arayanların hikâyesini anlatan 'Delikanlı', bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek olan yeni bölümüyle izleyiciyi bir kez daha derin bir vicdan sorgulamasına davet ediyor.

Hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda; hırsları ve bitmek bilmeyen güç tutkusuyla izleyicinin hem tepkisini çeken hem de merakını uyandıran 'Remzi' karakterine hayat veren Erdem Adilce, rolü ve diziye dair merak edilenleri anlattı.

* 'Delikanlı' gibi izleyiciye pek çok duyguyu aynı anda hissettiren bir projede yer almaya nasıl karar verdiniz?

Projenin yapımcısının Onur Güvenatam olması yönetmeninin Zeynep Günay olması ve hikâyesi beni en çok heyecanlandıran faktörlerdi. O yüzden benim karar vermemden önce onlar beni seçti desek daha doğru olur, bunun için onlara çok müteşekkirim.

* Bize biraz ‘Remzi’ karakterinden bahseder misiniz? Karakter hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz?

‘Remzi’ tabii ki sosyal hayatta herkesin sevemeyeceği anlaşamayacağı bir karakter. Benzetmek gerekirse ‘Amaca giden yolda her şey mübah’ anlayışını benimsemiş bir insan gibi görünüyor. Yani özünde pek güven vermeyen bir karakter. Bu yüzden konu zor bir durumdan sıyrılmak veya kendisine artılar katacak bir durum olduğunda aşırı kıvrak zekâlı fakat sosyal iletişim konularında da pek yetkin olmadığını düşünüyorum.

“KARAKTERE ÇALIŞIRKEN DUYGUSAL GELGİTLER YAŞADIM”

* ‘Remzi’ için belirgin bir fiziksel değişim geçirdiğinizi görüyoruz. Bu değişimle birlikte karaktere hazırlanma sürecinizden ve o ruh haline girerken geçtiğiniz aşamalardan bahseder misiniz?

Hocamızla karaktere çalışırken birçok kez duygusal gelgitler yaşadım. O yüzden oynarken ve onu hissederken kimi zaman karakterle çok fazla çatıştığım yönetmenimizle de sürekli bunun üzerine beyin fırtınaları yaptığımız zamanlar oldu. Çünkü takdir edilir ki pek kabul edilebilir şeyler yapmıyor. Bu yönleriyle oynamakta bir açıdan zorlandığım ama sarkastik tarafları da olduğu için epeyce keyif aldığım ve eğlendiğim anlar oldu.

* ‘Remzi’; hırsları ve güç tutkusu uğruna, birlikte büyüdüğü kuzeni ‘Yusuf’un arkasından iş çevirecek kadar ileri gidebilen bir karakter. Sizce ‘Remzi’yi bu denli büyük bir güç tutkusuna iten temel motivasyon nedir? Bu hırsın kaynağını neye bağlıyorsunuz?

‘Remzi’ sonuç olarak kenar mahallelerde yetişmiş yoksul bir ortamda büyümüş ve maruz kaldığı şeyler neticesinde de bu hayattan ne pahasına olursa olsun kurtulması gerektiğine çok net bir şekilde karar vermiş biri. Yaptığı şey tabii ki normalleştirilemez fakat her insanın kendisine göre haklı sebepleri vardır ve kimse o insanın tek başına iken kendi dünyasında yaşadığı şeyleri bilemez. ‘Remzi’ güç olmadan saygınlığın da olmayacağını fark etmiş birisi, bunun için önüne kim çıkarsa çıksın ezmeyi göze almış fakat gücün mutluluk getirip getirmediği büyük bir tartışma konusu. Bunu da ‘Remzi’nin hayatında net olarak görüyoruz.

* ‘Remzi’, özünde bir yerlerde, çocukluğunu paylaştığı kuzenlerine yaptıklarından dolayı en ufak bir pişmanlık duyuyor mu? Yoksa hedefe giden yolda vicdanını tamamen susturmuş biri mi?

Bence tabii ki pişmanlık duyuyor çünkü ‘Yusuf’un bunu hak etmediğini içten içe biliyor. Her insan dışarıya karşı belli etmese de içinde duygusaldır. Karşısında bu ihaneti hak eden birisi olsaydı belki vicdanını tamamen susturabilirdi fakat ‘Yusuf’un o insan olmadığını biliyor. Ancak vahşi bir doğada yaşıyoruz ve birilerinin kazanması için birilerinin kaybetmesi gerekiyor, aynı ‘Yusuf’un da ‘Dila’ya yaptığı gibi.

“AİLE İNCE ÇİZGİDİR”

* ‘Remzi’nin karanlık tarafı veya yapabileceklerinin sınırı olmadığı düşüncesi zaman zaman sizi korkutuyor mu?

Evet çünkü aile ince çizgidir. İstediğini almak için annesi dahil aile fertlerinin hepsini ezmeye kalkarsa buna şaşarım. Bazen yaptıklarını kabul etmek gelmiyor içimden hangi insan bunu yapar ki diye düşünüyorum fakat yaşadığımız zamanı düşününce de birçok insanın bundan daha kötü şeyler yaptığını bile gördüğüm için ne yazık ki kabul etmek zorunda kalıyorum.

“MAHALLE KÜLTÜRÜYLE BÜYÜDÜM”

* Erdem Adilce ile ’Remzi’ karakterinin kesiştiği bir nokta, benzer bir kişilik özelliği var mı? Yoksa ‘Remzi’ sizin için tamamen zıt kutuplarda bir karakter mi?

Tek kesiştiğimiz nokta ikimizin de mahalle kültürüne hakim olması. Ben de bu kültürle büyüdüm, çocukluğum varoş da geçti. Karakteri çıkarmam da bunun rahatlığını yaşadığımı inkar edemem. Ancak bunun dışında başka bir ortak yönümüz yok, umarım da olmaz.

“MAKUL DERECEDEKİ ELEŞTİRİLER BENİ MUTLU EDER”

* Sosyal medyada ‘Remzi’ karakterine yönelik oldukça sert eleştiriler görüyoruz. Genelde 'kötü adam' karakterleri pek sevilmez; bu tepkiler sizi kişisel olarak etkiliyor mu? Yoksa bu durumu "Rolümün hakkını vermişim" diyerek, bir başarı kriteri olarak mı görüyorsunuz?

Hakaret ve ağza alınamayacak derecede kötü eleştiriler olursa tabii ki hoşuma gitmez, sonuçta biz bir canlandırma sergiliyoruz. Ama çok şükür o derece sert eleştiriye maruz kalmadım. Makul derecedeki eleştiriler de beni mutlu ediyor çünkü karakteri yansıtabildiğimi hissediyorum.

* Son dönemin dikkat çeken oyuncuları arasındasınız. ‘Remzi’ karakteri, kariyer yolculuğunuzda nasıl bir dönüm noktasını temsil ediyor?

Ben bu işi büyük bir tutkuyla yapıyorum, üzerine koymak için sürekli uğraşıyorum ve asla rehavete kapılmamaya çalışıyorum. Bu benim için büyük bir şans, hayatımda nasıl bir dönüm noktasını temsil ettiğini ise hep beraber göreceğiz.

* Mert Ramazan Demir, Salih Bademci ve Melis Sezen gibi güçlü isimlerle bir aradasınız. Elbette tüm ekip arkadaşlarınızla çalışmak özeldir; ancak karşılıklı oynamaktan en çok keyif aldığınız, enerjinizin en yüksek olduğu isim kim?

Salih tabii ki… Tartışılmaz bir yetenek. Onunla olan sahnelerimden çok fazla besleniyorum ve onu olabildiğince iyi anlamda sömürmeye çalışıyorum. Mert’le akran olduğumuz için onun yoluyla kendi yolumu özdeşleştiyorum ve gelişimini takdir ediyorum. Melis de çok özel bir yetenek Mert’le olan sahnelerinde tüylerim çok kez diken diken olmuştur. Ama en keyif aldığım sahneler Mert’le olanlar çünkü hikâye bazında da aramızdaki çatışma çok yoğun olduğu için o sahneler benim için heyecanlı geçiyor.

Salih Bademci

* Gerçek hayatta da ‘Remzi’ gibi hırsları için her şeyi feda edebilecek insanlar var. Bu karakteri canlandıran biri olarak, dışarıdaki 'Remzi'lere ne tavsiye verirsiniz?

Bazen kısa vadede bazı şeyler kazandırıyor gibi gözükebilir ama uzun vadede götürüleri çok daha fazladır. Ve huzur kısa değil uzun vadeye yayılan bir şeydir. Herkese hayatında uzun vadeli düşünmesini öneririm.

Yönetmenliğini Recai Karagöz ve Enes Kartal'ın senaryosunu ise Aybike Ertürk ve ekibinin üstlendiği 'Delikanlı'nın kadrosunda; Mert Ramazan Demir (Yusuf), Melis Sezen (Hazan), Salih Bademci (Sarp), Mina Demirtaş (Dila), Onur Ünsal (Kamer), Gökhan Yıkılan (Korkut), Erdem Adilce (Remzi), Asena Girişken (Arzu), Velatnu Aydın (Murat), Fırat Altunmeşe (Saffet), Zehra Barto (Elmas), Dilara Yılmaz (Asya), Mine Teber (Meryem), Elçin Atamgüç (Makbule), Zamire Zeynep Özdemir (Nazan), Kerimcan Kamal (Tahsin), Necat Bayar (Tayyar), Ergun Kuyucu (Hüsnü), Sinem Öcalır (Fidan), Hakan Eksen (Gürbüz), Tuana Naz Tiryaki (Elif), Aslı Kaplan (Nimet), Gökhan Güvenatam (Halil) ve Devrim Yakut (Zühre) ve Uğur Aslan (Miran) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

'Delikanlı'nın 6'ncı bölümünde; Yusuf ve Dila'nın ilişkisi yeni bir döneme girerken, Hazan geçmişe saplanıp kalır ve Yusuf'u Dila'dan vazgeçirmek için elinden geleni yapar. Ancak Yusuf, Hazan'ın tüm çabasına rağmen evlilik kararından geri adım atmaz. Uçurum kenarında Yusuf ve Hazan'ı birlikte gören Sarp'ın ise içindeki öfke ve şüphe giderek büyür. Yine de temkinli davranmayı seçer ve eve geri döner. Kız isteme töreninde Yusuf'un gecikmesi ve ortadan kaybolması, Kızılhan ailesindeki gerilimi artırır. Herkesin gelmesiyle kısa süreli bir rahatlama yaşansa da Sarp gördüklerinin etkisinden çıkamaz. Yusuf ise durumu toparlayarak Dila'yı gerçekten sevdiğini ve onunla yeni bir hayat kurmak istediğini söyler. Zühre bu evliliğe onay verirken, Sarp da öfkesini bastırıp kardeşinin mutluluğu için ilişkiye razı olur. Gecenin sonunda Hazan'ın Yusuf'la görüşmesini kabullenemeyen Sarp, kontrolünü kaybetmeye başladığını hissettirir ve Hazan'la yüzleşir. Hazan çok korksa da durumu toparlar. Ertesi gün Hazan'ı göl evine götürmeye karar veren Sarp'ın yanında taşıdığı tüfek ve üstü kapalı tehditleri Hazan'ı korkutur. Hazan yardım istemeye çalışsa da Yusuf ilk başta ona inanmaz. Ancak Dila'dan Sarp ve Hazan'ın göl evine gittiğini öğrenince endişelenir ve kötü bir şey olacağını düşünerek peşlerine düşer.