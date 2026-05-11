        Yeni düzenleme etkisi: Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş

        Yeni düzenleme ile trafikteki kural ihlalleri azaldı. 27 Şubat-30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı yüzde 21,6 düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 11:16 Güncelleme:
        Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 27 Şubat'ta yürürlüğe girmesinin ardından trafikteki kural ihlalleri azaldı.

        27 Şubat-30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı yüzde 21,6 düştü.

        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı yetkilileri, yasanın yürürlüğe girdiği 27 Şubat ile 30 Nisan arasındaki istatistikleri geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdı.

        BİRÇOK İHLALDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

        Bu süreçte Türkiye genelinde denetlenen araç sayısı, geçen yıla göre yüzde 4,5 arttı. Kurallara uyumun yükselmesiyle işlem yapılan araç sayısı ise yüzde 21,6 oranında geriledi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallerde de azalma görüldü.

        Geçen yıla kıyasla "makas atma" yüzde 92,6, "takograf ihlali" yüzde 78,2, "drift" yüzde 62,1 ve "hız ihlali" yüzde 58,7 oranında azaldı. "Dur" ihtarına uymama eylemleri yüzde 51,8, "kask kullanmama" yüzde 32,4 oranında azalış gösterdi.

        Belgesiz araç kullanımı yüzde 31,4, seyir halinde cep telefonu kullanımı yüzde 27,8 oranında düştü. Ehliyetine el konulduğu halde araç kullananlarda yüzde 25,5, ters yön ihlalinde ise yüzde 20,7 düşüş görüldü.

        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Trump'ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        ABD'den İstanbul'a uyuşturucu kargosu! Nefes kesen operasyon!
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Pişmanlık itirafı
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Tüketen mi kurtaran mı?
