Malatya, kadın cinayetinin son adresi oldu. Akpınar Mahallesi Kışla Caddesi'nde H.K, eski eşi Feride Karakaya'ya (35) henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Feride Karakaya, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

AA'daki habere göre polis ekipleri, H.K'yi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.