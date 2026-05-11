        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ankara'da yem makinesine sıkışan 13 yaşındaki Muhammet Daniş hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Ankara'da yem makinesine sıkışan 13 yaşındaki Muhammet hayatını kaybetti

        Ankara'da yem karma makinesine sıkışan 13 yaşındaki Muhammet Daniş hayatını kaybetti. Kardeşini kurtarmaya çalışırken kolunu makineye kaptıran ablasının hastanedeki tedavisi sürerken, Muhammet Daniş'in cenazesi defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 12:40 Güncelleme:
        Yem makinesinde can verdi
        Ankara'nın Polatlı ilçesinde yem makinesine sıkışarak hayatını kaybeden Muhammet Daniş'in (13) cenazesi, Mersin'e gönderildi. Muhammet'i kurtarmak isterken makineye kolunu kaptıran ablasının tedavisi sürüyor.

        YEM KARMA MAKİNESİNE SIKIŞTI

        DHA'daki habere göre olay; Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. 13 yaşındaki Muhammet Daniş, Türkkarsak Mahallesi'ndeki çiftlikte, dün akşam saatlerinde yem karma makinesine sıkıştı.

        ABLASI KOLUNU KAPTIRDI

        Muhammet'i kurtarmaya çalışan ablası ise makineye kolunu kaptırdı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Muhammet Daniş hayatını kaybetti, ablası ağır yaralandı. Ablasının hastanede tedavisi sürerken, Muhammet Daniş'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Mersin'e gönderildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Polatlı Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencisi olduğu öğrenilen Muhammed Daniş’in ölümü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de taziye mesajı yayımladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        G.Saray'dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Pişmanlık itirafı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Tüketen mi kurtaran mı?
