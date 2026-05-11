Ankara'da yem makinesine sıkışan 13 yaşındaki Muhammet hayatını kaybetti
Ankara'da yem karma makinesine sıkışan 13 yaşındaki Muhammet Daniş hayatını kaybetti. Kardeşini kurtarmaya çalışırken kolunu makineye kaptıran ablasının hastanedeki tedavisi sürerken, Muhammet Daniş'in cenazesi defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yem makinesine sıkışarak hayatını kaybeden Muhammet Daniş'in (13) cenazesi, Mersin'e gönderildi. Muhammet'i kurtarmak isterken makineye kolunu kaptıran ablasının tedavisi sürüyor.
YEM KARMA MAKİNESİNE SIKIŞTI
DHA'daki habere göre olay; Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. 13 yaşındaki Muhammet Daniş, Türkkarsak Mahallesi'ndeki çiftlikte, dün akşam saatlerinde yem karma makinesine sıkıştı.
ABLASI KOLUNU KAPTIRDI
Muhammet'i kurtarmaya çalışan ablası ise makineye kolunu kaptırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Muhammet Daniş hayatını kaybetti, ablası ağır yaralandı. Ablasının hastanede tedavisi sürerken, Muhammet Daniş'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Mersin'e gönderildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polatlı Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencisi olduğu öğrenilen Muhammed Daniş’in ölümü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de taziye mesajı yayımladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.