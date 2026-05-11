        Haberler Gündem Güncel Muhittin Böcek soruşturmasında yeni gelişme: Baba-oğulun ifadeleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri ortaya çıktı

        Etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade veren eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri ortaya çıktı. Gökhan Böcek ifadesinde babası Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon avro istendiğini söylerken, Muhittin Böcek de "Oğlumun ifadesi doğrudur" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 14:22 Güncelleme:
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için savcılığa başvuru yaptı. Gökhan Böcek ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını, babasının yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon avro istediğini öne sürüp, babasının da 'Gereğini yap' dediğini söyledi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanıp, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in, soruşturma kapsamında ifadeleri alındı. Dün saat 12.00'de adliyeye gelen Böcek ile oğlunun saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri, saat 03.00'e kadar sürdü.

        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Soruşturma kapsamında ilk olarak Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi. Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde, her iki şüpheli avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde; dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.

        'GEREĞİNİ YAP'

        Gökhan Böcek ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını, babası Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon avro istediğini öne sürdü. Durumu babasına bildirdiğini aktaran Gökhan Böcek, Muhittin Böcek'in de 'Gereğini yap' dediğini kaydetti. Gökhan Böcek, parayı bir aracı üzerinden Ağbaba'ya teslim ettiğini ifade etti.

        POŞET İÇERİSİNDE 200 BİN DOLAR

        Gökhan Böcek, Özgür Özel Antalya'ya geldiğinde, babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim ettiğini, Konyaaltı Belediye Başkanlığı seçim sürecinde partiye 15 milyon lira destek verildiğini kaydetti. Gökhan Böcek, "Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi. Bu son dönemde ise biz genel merkeze verdik" dedi.

        'OĞLUMUN BEYANI DOĞRUDUR'

        Muhittin Böcek ise ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplantı sırasında söylediği sözler sonrasında parti genel merkezinin adaylık ve kampanya çalışmaları için maddi ve manevi yardım talepleri konusunda gereğini yapması için Gökhan'a söylemde bulunduğunu kaydetti. Adaylık sürecinden bir süre önce oğlunun yanına gelerek, Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba tarafından arandığını ve 1 milyon avro istendiğini söylemesi üzerine 'Sen gereğini yap' dediğini ifade etti. Muhittin Böcek, "Oğlum Gökhan'ın 1 milyon avro istendiğine yönelik beyanı doğrudur" dedi.

        Yine Gökhan Böcek'in, Özgür Özel'in talebi üzerine Antalya'da lansman sırasında 200 bin dolar verilmesine yönelik ifadesi hatırlatılan Muhittin Böcek, "Bu konunun detayını bilmiyorum, fakat yukarıda da izah ettiğim gibi ben genel merkezin bu yönde bir talebi olacağından karşılanması hususunu kendisine bildirmiştim. Ben Gökhan'a daha önceden seçim çalışmaları sırasındaki talepleri karşılaması yönünde talimat vermiştim" diye konuştu.

        1 MİLYON AVRO PAZARLIĞI İDDİASI

        Gökhan Böcek'in savcılıktaki ifadesinin detayları ortaya çıktı. Babası Muhittin Böcek'in CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilme sürecine dair konuşan Gökhan Böcek ifadesinde, CHP'li Veli Ağbaba'nın kendisini internet tabanlı bir uygulama üzerinden aradığını, görüşmede 'Özgür Özel'in talimatıyla' hareket edildiğinin söylendiğini, babasının adaylığı için partiye 30 milyon TL verilmesinin istendiğini söyledi. Böcek, Antalya'da esnaf ve iş insanlarından topladığı 30 milyon TL'nin o günkü kurla yaklaşık 900 bin avro ettiğini belirterek, durumu Ağbaba'ya ilettiğini belirtti. Veli Ağbaba'nın ise buna karşılık "1 milyon avroya tamamla getir" talebinde bulunduğunu iddia etti. Gökhan Böcek, Ocak 2024'ün ilk günlerinde gerçekleşen bu görüşme ve talebi babasına aktardığını ve 'Gereğini yap' yanıtını aldığını ifade etti.

        PARA ESNAFTAN TOPLANDI

        Gökhan Böcek ifadesinde, seçim sürecinde Antalya'daki bazı iş insanları ve esnafın kendisine destek vermek istediklerini söylediğini, bu nedenle para toplama sürecine girdiğini anlattı. Böcek, taşınmasının daha kolay olması nedeniyle özellikle avro talep edildiğini öne sürdü. Toplanan paraların bir süre evde muhafaza edildiğini, talep edilen miktarın TL karşılığına ulaşıldığında ise Ankara'ya götürülmek üzere hazırlandığını aktardı.

        Gökhan Böcek, 100, 200 ve 500 avroluk banknotlardan oluşan 1 milyon avroyu siyah bir çantaya koyduğunu, bu çantayı özellikle ucuz ve dikkat çekmeyecek şekilde seçtiğini anlattı. Ankara'ya ulaştıktan sonra CHP Genel Merkezi'ne gittiğini belirten Böcek, girişte arama yapılmadığını, kimlik sorulmadığını ve kayıt alınmadığını öne sürdü. Danışmadan "6'ncı kata bekleniyorsun" denildiğini kaydeden Böcek, burada takım elbiseli ve parti rozetli bir yetkili tarafından karşılandığını ifade etti.

        ALTINCI KATTA PARA TESLİMİ

        Böcek'in ifadesine göre, parayı teslim etmeden önce teyit amacıyla Veli Ağbaba ile telefon görüşmesi yapıldı. Kendisini karşılayan kişinin telefon açarak Ağbaba ile görüştüğünü ardından telefonu kendisine verdiğini söyleyen Böcek, ekranda ismi gördüğünü ve sesinden tanıdığını belirtti. Telefonda "1 milyon avroyu getirdim, bu kişiye bırakacağım" dediğini, karşılığında "Evet" yanıtını aldığını söyledi. Böcek, bunun üzerine parayı kendisini yönlendirdikleri kişiye teslim ettiğini ifade etti.

        GENEL MERKEZİN TALEPLERİNİ OĞLUM TAKİP ETTİ

        Böcek ifadesinde, seçim süreci devam ederken ikinci para talebiyle karşılaştığını öne sürdü. İddiaya göre, yapılan bir görüşmede 'seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyaç olduğu' belirtilerek kendisinden destek istendi. Böcek, ne kadar gerektiğini sorduğunda "7-8 milyon TL nakit olursa iyi olur" yanıtı aldığını, bu durumu babasına ilettiğini ve "Yardımcı ol" cevabını aldığını iddia etti. Diğer yandan, Muhittin Böcek ise ifadesinde, genel merkezden gelen tüm talepleri oğlunun takip ettiğini kaydetti.

