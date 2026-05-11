İran Meclis Başkanı, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Kalibaf, açıklamasında, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici bir yanıt vermeye hazır. Yanlış strateji ve kararlar her zaman yanlış sonuçlara yol açar, dünya bunu zaten anlamıştır. Tüm seçeneklere hazırız. Şaşkına dönecekler." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin en zayıf anında olduğunu ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, "İran’ın gönderdiği öneri, aptalca bir öneriydi, kimse bunu kabul etmezdi. Belki Obama ve Biden kabul ederdi." diye konuştu.

Trump, İran'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise, ABD'ye sundukları teklifin sorumluluk bilinciyle hazırlandığını söylerken, ABD'nin mantık dışı taleplerde bulunmayı sürdürdüğünü dile getirmişti.

