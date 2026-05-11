Onur Buldu'nun dolandırılma hikâyesi mutlu sonla bitti

Onur Buldu'nun yaşadığı talihsiz bir olay, duyulan güvenin, iyi niyetin nasıl suistimal edilebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

Her şey, Onur Buldu'nun bir ev satın almak istemesiyle başladı. Bu süreçte bir arkadaşı, kendisini bir müteahhitle tanıştırdı. Buldu, arkadaşına duyduğu sonsuz güven nedeniyle ödemeleri doğrudan müteahhit yerine bu kişiye teslim etmeyi tercih etti. Sevilen oyuncu, yaşadığı süreci Alper Kul'un YouTube'ta yayınlanan 'Naptın O İşleri' programında şu sözlerle özetlemişti; "Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş, paraları yiyormuş."

Taksit taksit gönderilen ve her adımda ev sahibi olma hayaline yaklaştığını düşündüren bu ödemelerin, aslında hiçbir zaman hedefine ulaşmadığı çok geçmeden ortaya çıkacaktı.

Verdiği paraların ardından tapu işlemlerinin zamanı geldiğinde acı gerçek gün yüzüne çıktı. Müteahhidin Onur Buldu'yu aramasıyla olayların seyri tamamen değişti. Telefonun ucundaki müteahhit, Buldu'ya şaşırtıcı bir soru yöneltti; "Ne zaman ödeme yapacaksın?"

Onur Buldu'nun cevabı şöyle oldu; "Ağabey, ben hepsini ödedim."

Bu kısa diyalog, büyük bir skandalı açığa çıkardı. Ünlü oyuncunun ev sahibi olmak için biriktirip arkadaşına gönderdiği paraların tek bir kuruşunun bile müteahhide ulaşmadığı anlaşıldı.

Dolandırıldığını öğrendiği o dehşet anında yanında kendisi gibi oyuncu olan yakın dostu Uğur Bilgin’in olduğunu belirten Onur Buldu, yaşadığı psikolojik çöküşü şu cümlelerle ifade etti; "Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. Uğur sonradan bana, 'Yüzünü görünce birini kaybettik sandım' dedi. Rezalet bir süreçti."

Ünlü oyuncunun en yakınından gördüğü bu ihanet karşısında yaşadığı çaresizlik, dostu Uğur Bilgin'in gözlemleriyle de olayın vahametini bir kez daha ortaya koyuyordu.

Onur Buldu, bu süreçte çok zor günler geçirip uykusuz geceler yaşadıysa da hikâye neyse ki mutlu sonla bitti.

Hem geçmiş olsun dileğimi iletmek hem de kendisini dolandıran kişiyle ilgili adli bir sürecin başlatılıp başlatılmadığını öğrenmek için aradığım Onur Buldu, bu dolandırılma olayının aslında 10 yıl önce yaşandığını ve uzun uğraşlar sonucunda kendisini dolandıran kişiden paralarını geri almayı başardığını söyledi.