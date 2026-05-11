Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet Onur Buldu'nun dolandırılma hikâyesi mutlu sonla bitti

        Onur Buldu'nun dolandırılma hikâyesi mutlu sonla bitti

        Ünlü oyuncu Onur Buldu, ev sahibi olmak isterken bir arkadaşı tarafından dolandırıldığını tapu günü müteahhidin telefonuyla öğrenmişti. Buldu, uykusuz geceler yaşatan bu olayın aslında 10 yıl önce gerçekleştiğini ve parasını kuruşu kuruşuna geri almayı başardığını açıkladı

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 21:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mutlu sonla bitti

        Onur Buldu'nun yaşadığı talihsiz bir olay, duyulan güvenin, iyi niyetin nasıl suistimal edilebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

        Her şey, Onur Buldu'nun bir ev satın almak istemesiyle başladı. Bu süreçte bir arkadaşı, kendisini bir müteahhitle tanıştırdı. Buldu, arkadaşına duyduğu sonsuz güven nedeniyle ödemeleri doğrudan müteahhit yerine bu kişiye teslim etmeyi tercih etti. Sevilen oyuncu, yaşadığı süreci Alper Kul'un YouTube'ta yayınlanan 'Naptın O İşleri' programında şu sözlerle özetlemişti; "Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş, paraları yiyormuş."

        Taksit taksit gönderilen ve her adımda ev sahibi olma hayaline yaklaştığını düşündüren bu ödemelerin, aslında hiçbir zaman hedefine ulaşmadığı çok geçmeden ortaya çıkacaktı.

        REKLAM

        Verdiği paraların ardından tapu işlemlerinin zamanı geldiğinde acı gerçek gün yüzüne çıktı. Müteahhidin Onur Buldu'yu aramasıyla olayların seyri tamamen değişti. Telefonun ucundaki müteahhit, Buldu'ya şaşırtıcı bir soru yöneltti; "Ne zaman ödeme yapacaksın?"

        Onur Buldu'nun cevabı şöyle oldu; "Ağabey, ben hepsini ödedim."

        Bu kısa diyalog, büyük bir skandalı açığa çıkardı. Ünlü oyuncunun ev sahibi olmak için biriktirip arkadaşına gönderdiği paraların tek bir kuruşunun bile müteahhide ulaşmadığı anlaşıldı.

        Dolandırıldığını öğrendiği o dehşet anında yanında kendisi gibi oyuncu olan yakın dostu Uğur Bilgin’in olduğunu belirten Onur Buldu, yaşadığı psikolojik çöküşü şu cümlelerle ifade etti; "Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. Uğur sonradan bana, 'Yüzünü görünce birini kaybettik sandım' dedi. Rezalet bir süreçti."

        Ünlü oyuncunun en yakınından gördüğü bu ihanet karşısında yaşadığı çaresizlik, dostu Uğur Bilgin'in gözlemleriyle de olayın vahametini bir kez daha ortaya koyuyordu.

        Onur Buldu, bu süreçte çok zor günler geçirip uykusuz geceler yaşadıysa da hikâye neyse ki mutlu sonla bitti.

        Hem geçmiş olsun dileğimi iletmek hem de kendisini dolandıran kişiyle ilgili adli bir sürecin başlatılıp başlatılmadığını öğrenmek için aradığım Onur Buldu, bu dolandırılma olayının aslında 10 yıl önce yaşandığını ve uzun uğraşlar sonucunda kendisini dolandıran kişiden paralarını geri almayı başardığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        EGM'den Anneler Günü videosu

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Anneler Günü'ne özel hazırladığı videoyu paylaştı.  

        #onur buldu
        #dolandırılma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ateşkes en zayıf anında"
        "Ateşkes en zayıf anında"
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Son 66 yılın en yüksek yağışı!
        Son 66 yılın en yüksek yağışı!
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"