Sienna Miller üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

Amerikalı oyuncu Sienna Miller, artık daha kalabalık bir aileye sahip. 44 yaşındaki oyuncu, erkek arkadaşı Oli Green ile ikinci, kendisinin ise üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.

Miller, son röportajında, "Oldu işte. Yan odada minicik bir bebek var" diyerek doğum haberini açıkladı. "Cümleleri bir araya getirmek biraz zor gibi geliyor" diyen Miller, "Çok az uyudum ama bebeğime delicesine aşığım" ifadesini kullandı.

Oyuncu, bebeğinin doğum tarihini, adını ve cinsiyetini açıklamadı.

Sienna Miller ve Oli Green çiftinin üç yaşında bir kız çocuğu daha var. Ancak bugüne dek küçük kızlarının adını açıklamadılar.

Miller'ın en büyük çocuğu olan 12 yaşındaki kızı Marlowe, eski nişanlısı Tom Sturridge ile birlikteliğinden dünyaya geldi. Miller ile Sturridge, dört yıllık birlikteliğin ardından 2015 yazında ayrılmıştı.

Oyuncu, 2021'in sonlarında 29 yaşındaki meslektaşı Oli Green ile ilişkisini kamuoyuna duyurmadan önce, kısa bir süre iş insanı Lucas Zwirner ile birliktelik yaşadı.

Miller ile Green, yıllar boyunca ilişkilerini büyük ölçüde gözlerden uzak tutmayı tercih etti. Ancak Miller, Aralık 2023'te sevgilisi ile aralarındaki yaş farkına dair bir açıklama yaptı.

Miller, o dönemde Vogue'a verdiği röportajda, "Bunun herkes için anlaşılması zor olacağını tahmin ediyorum, ancak burada sadece sevgi ve keyif var" dedi. Oyuncu ayrıca, gönül meselelerinde yasa koymanın mümkün olmadığını belirtti.

Miller, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, yaşça büyük bir kadının genç bir erkekle birlikte olma fikrinin normalleştirilmek yerine hâlâ bir fetiş olarak görüldüğünü dile getirerek, "Bir eşitsizlik var ve bunun ortadan kalkmasını çok isterdim" dedi.

Green de özellikle aralarındaki yaş farkı nedeniyle, sevgilisi Miller'ı flörte ikna etmek için çok çaba sarf etmek zorunda kaldığını söyledi.