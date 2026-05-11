Beşiktaş'ta kritik toplantı! İstikrar mı, sil baştan mı?
Beşiktaş'ta Trabzonspor yenilgisinin ardından tepkiler devam ederken başkan Serdal Adalı'nın teknik direktör Sergen Yalçın ile sezonun son maçı olan Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından bir araya geleceği ve değerlendirmelerde bulanacağı öğrenildi.
Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş bu sezon genelindeki kötü görüntüsünü sürdürdü.
Taraftarlar, önce kupa yarı finalinde Konyaspor'a sonra da bordo-mavililere dev maçta kaybedilmesinin ardından hem yönetime hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a istifa tezahüratlarını yineledi.
Karşılaşmanın ardından başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu ile locasında değerlendirmelerde bulundu.
Yöneticiler, Yalçın konusunda ikiye bölünürken sezonun son maçı olan Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından karar netlik kazanacak.
Başkan Serdal Adalı'nın Yalçın ile sezon bitimiyle birlikte bir araya geleceği ve değerlendirmelerde bulanacağı öğrenildi.
Bu toplantıda yapılacak kapsamlı görüşmelerin ardından Beşiktaş'ta yeni sezon için yol haritası netlik kazanacak.
İSTİKRAR MI, SİL BAŞTAN MI?
Siyah-beyazlı yönetimde bir kısım isim istikrar vurgusu yaparken transfer çalışmalarının da başladığını, sezonun erken açılacağı bir dönemde teknik adam değişikliğinin riskli olacağını vurguluyor.
Diğer kanat ise üst üste alınan kötü sonuçların ardından yeni bir hoca ile beyaz sayfa açılması gerektiği görüşünde...
FUTBOLCULARIN ÇOĞU DESTEK VERDİ AMA...
Takım kaptanı Orkun Kökçü ve birçok oyuncu, hocanın görevde kalmasını isterken, Orkun’un attığı gol sonrası futbolcular Yalçın’a destek için kenetlendi. Ancak Cerny, Morillo ve Djalo’nun bu desteğe katılmaması dikkat çekti.