        Hava Durumu SON DAKİKA: Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi | Adana haberleri, Mersin haberleri | Son dakika haberleri

        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!

        Adana'da termometreler, güneş altında 35 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar parklar ve yeşil alanlarda gölge noktalarda serinlik aradı. Hava sıcaklıklarının artması ve yağışlı havanın geride kalmasıyla birlikte Mersin'in gözde tatil merkezi Kızkalesi'ne gelerek denize girenler dikkat çekti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 15:28 Güncelleme:
        Adana'da, hava sıcaklıkları yaz mevsimini aratmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 29 derece ölçülürken, termometreler güneş altında 35 dereceyi gösterdi.

        VATANDAŞLAR PARKLARA AKIN ETTİ

        Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise dinlenmek için park ve yeşil alanlardaki gölge noktaları tercih etti.

        "VATANDAŞ SICAK HAVALARI ÖZLEDİ"

        Almanya’dan Adana’ya ziyarete gelen ve merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’nda dinlenen Hamza Erkek, “Burası 5’inci ayda dahi çok sıcak ama çok keyifli. Sıcakta klimalı ortamları ve kafeleri tercih ediyorum. Şapka takmaya dikkat ediyorum. Şimdi burada yeni başlayan güzel sıcak hava, Almanya’nın en sıcak zamanı oluyor. Bu havaları orada göremiyoruz. Çok keyifli ve mutluluk veren bir mevsim” dedi.

        Parka yürüyüşe çıkan Yurdanur Balsoy (76) ise sıcak havaları çok sevdiğini ve parklarda temiz hava, bol oksijen, çiçek kokularını çok sevdiğini anlattı.

        MERSİN'DE DENİZE GİRDİLER

        Hava sıcaklıklarının artması ve yağışlı havanın geride kalmasıyla birlikte Mersin’in gözde tatil merkezi Kızkalesi'ne gelerek denize girenler dikkat çekti.

        SICAKLIK 30 DERECEYE ULAŞTI

        Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sıcaklık 30 derecelere yaklaştı.

        Sıcak havayı değerlendirmek isteyen birçok kişi ise denizin tadını çıkardı.

