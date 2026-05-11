Kylie Jenner sadece 24 saatliğine özel jetle uçunca tepki çekti

Kylie Jenner, erkek arkadaşı Timothee Chalamet ile bir gece buluşmak için 24 saatliğine Los Angeles'tan New York'a uçtuğu için eleştirilerin hedefi oldu.

28 yaşındaki realite şov yıldızı ve milyarder girişimci, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, özel jetin içinde makyaj yapıp erkek arkadaşıyla romantik bir akşam yemeğine hazırlandığı anları gösterdi.

70 milyon dolarlık 'Kylie Air' özel uçağının sahibi olan Jenner, "Bu seyahat çok son dakika kararıydı, kelimenin tam anlamıyla 24 saatliğine gidiyorum" dedi. Sadece 24 saat için özel jeti tercih etmesi, çevreye duyarlı kişilerden tepki aldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir milyarderin, çevreyi veya aynı gezegende yaşayan diğer insanları değil, yalnızca kendini düşünerek seçimler yaptığı bir başka gün" diyerek Jenner'ı eleştirdi.

Jenner'ın sosyal medya paylaşımının altına yağan eleştirilerden biri de "Bunun çok fazla olduğunu düşünen başka kimse var mı? 24 saatten az bir süre için bir şehri ziyaret etmek ve sadece bir randevuya gitmek için özel uçak kullanmak?" şeklindeydi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Bu 24 saatlik New York gezisi benim beş yıllık gelirim kadar pahalıya mal olmuştur. Sadece bir randevu gecesi için uçak bileti alacak kadar zengin olmayı hayal bile edemiyorum. Karbon ayak izi inanılmaz" diye yazdı.

Jenner, 2022'de de özel jetiyle 12 dakikalık bir uçuş yapmış ve arabayla sadece 39 dakika sürecek olan 40 kilometrelik bir yolculuğu kısa sürede tamamlamıştı. Çevreyi koruma üzerine konferanslara katılan Jenner, bu seyahat nedeniyle de ikiyüzlülükle itham edilmiş ve iklim suçlusu olarak damgalanmıştı.

Jenner aynı yıl önce 13 Temmuz'da, ardından 15 Temmuz'da 'Kylie Air' uçağıyla ABD içinde iki kez uçuş yapmıştı. Tüm bu uçuşlar tepkilere yol açmıştı.