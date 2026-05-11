Sedef Güler davasında karar bekleniyor
İstanbul'da, denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada bugün karar açıklanması bekleniyor. Savcılık, 2 sanığın, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti
İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili’nde, 7 Haziran 2024 tarihinde denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu.
KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR
Hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edilerek 3 sanık hakkında iddianame düzenlenmişti. Bugün, olaya ilişkin dava Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
SANIKLARA AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Mahkemenin görülecek olan duruşmada kararını açıklaması bekleniyor. Öte yandan geçen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, sanıklar Fırat Baykara ile Yavuz Güngör hakkında, ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.
BİR SANIK İÇİN 5 YIL TALEP EDİLDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan İddianamede Fırat Baykara ve Yavuz Güngör’ün ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
Yiğit Hüseyin Ayvalık’ın ise Yavuz Güngör’ün yurt dışına kaçmasına yardım etmesi gerekçesiyle ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.