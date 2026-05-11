Gaziantep’in Araban ilçesinde kız arkadaşı Gülbahar Y.’yi (36) kaçırdığı öne sürülen, silah zoruyla şoförünü tehdit ettiği taksiyle kent merkezine gelen Semih Çalışkan (31) operasyonla yakalandı. Taksi şoförü Ramazan Yıldırım’ın (58) operasyon sırasında Semih Çalışkan'ın pompalı tüfeğini almaya çalıştığı anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre Araban ilçesinde taksicilik yapan Ramazan Yıldırım, dün öğleden sonra uygulama üzerinden taksi çağrılan adrese gitti. Yıldırım, burada elindeki pompalı tüfeği kız arkadaşı Gülbahar Y.'ye doğrultan Semih Çalışkan ile karşılaştı. Semih Çalışkan, bu kez de silahı Yıldırım’a çevirip, kız arkadaşıyla birlikte aracın arka koltuğuna bindi. Semih Çalışkan, Ramazan Yıldırım’dan aracı sürmesini istedi.

SİVİL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİ DE TEHDİT ETTİ

Silahla rehin alma ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Taksiyi takip eden polis ekipleri, ayrıca güzergah üzerinde de önlem aldı. Takip sırasında ekip aracına ateş açan Semih Çalışkan, Yavuzeli ilçesine geldiğinde önlem alan polis ekiplerini görüp Ramazan Yıldırım’dan yola devam etmesini istedi. Semih Çalışkan, güzergah üzerinde sivil araçların sürücülerine de silah doğrultup yolu açmalarını istedi.

ARABAN’DA BAŞLAYAN TAKİP, GAZİANTEP’TE SON BULDU

Polis ekipleri Gaziantep'te Karacaahmet Mahallesi'nde, önünü kestikleri taksiyi durdurdu. Semih Ç. yine polislere ateş açtı. Polisler de havaya uyarı ateşi açarak şüpheliden teslim olmasını istedi. Bu sırada taksi şoförü Ramazan Yıldırım, Semih Çalışkan'a engel olmaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı, Gülbahar Y. ve Ramazan Yıldırım kurtarıldı. Olay sırasında Yıldırım, parmağından yaralandı.

Semih Çalışkan gözaltına alınırken, Gülbahar Y. de ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Bu arada Semih Çalışkan'ın yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin havaya ateş açtığı ve şüphelinin gözaltına aldığı görüldü.

TAKSİCİNİN TÜFEĞİ ALMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, taksi şoförü Ramazan Yıldırım'ın, polislere ateş ettiği sırada şüpheli Semih Ç.'ye müdahale etmesi araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yıldırım’ın arkasını dönerek tüfeği almaya çalıştığı ve sonrasında polislerin Semih Çalışkan'ı yakalayıp, gözaltına aldığı görüldü. Çalışkan emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Çalışkan, Adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.