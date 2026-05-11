Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!

        Gaziantep'te ticari taksi şoförünü rehin alan silahlı saldırgan, polis ekiplerine ateş açarak uzun süre direndi. Dehşet anlarına ait araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taksicinin soğukkanlı müdahalesi kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 14:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep’in Araban ilçesinde kız arkadaşı Gülbahar Y.’yi (36) kaçırdığı öne sürülen, silah zoruyla şoförünü tehdit ettiği taksiyle kent merkezine gelen Semih Çalışkan (31) operasyonla yakalandı. Taksi şoförü Ramazan Yıldırım’ın (58) operasyon sırasında Semih Çalışkan'ın pompalı tüfeğini almaya çalıştığı anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Araban ilçesinde taksicilik yapan Ramazan Yıldırım, dün öğleden sonra uygulama üzerinden taksi çağrılan adrese gitti. Yıldırım, burada elindeki pompalı tüfeği kız arkadaşı Gülbahar Y.'ye doğrultan Semih Çalışkan ile karşılaştı. Semih Çalışkan, bu kez de silahı Yıldırım’a çevirip, kız arkadaşıyla birlikte aracın arka koltuğuna bindi. Semih Çalışkan, Ramazan Yıldırım’dan aracı sürmesini istedi.

        SİVİL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNİ DE TEHDİT ETTİ

        Silahla rehin alma ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Taksiyi takip eden polis ekipleri, ayrıca güzergah üzerinde de önlem aldı. Takip sırasında ekip aracına ateş açan Semih Çalışkan, Yavuzeli ilçesine geldiğinde önlem alan polis ekiplerini görüp Ramazan Yıldırım’dan yola devam etmesini istedi. Semih Çalışkan, güzergah üzerinde sivil araçların sürücülerine de silah doğrultup yolu açmalarını istedi.

        ARABAN’DA BAŞLAYAN TAKİP, GAZİANTEP’TE SON BULDU

        Polis ekipleri Gaziantep'te Karacaahmet Mahallesi'nde, önünü kestikleri taksiyi durdurdu. Semih Ç. yine polislere ateş açtı. Polisler de havaya uyarı ateşi açarak şüpheliden teslim olmasını istedi. Bu sırada taksi şoförü Ramazan Yıldırım, Semih Çalışkan'a engel olmaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı, Gülbahar Y. ve Ramazan Yıldırım kurtarıldı. Olay sırasında Yıldırım, parmağından yaralandı.

        Semih Çalışkan gözaltına alınırken, Gülbahar Y. de ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Bu arada Semih Çalışkan'ın yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin havaya ateş açtığı ve şüphelinin gözaltına aldığı görüldü.

        TAKSİCİNİN TÜFEĞİ ALMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR KAMERADA

        Öte yandan, taksi şoförü Ramazan Yıldırım'ın, polislere ateş ettiği sırada şüpheli Semih Ç.'ye müdahale etmesi araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yıldırım’ın arkasını dönerek tüfeği almaya çalıştığı ve sonrasında polislerin Semih Çalışkan'ı yakalayıp, gözaltına aldığı görüldü. Çalışkan emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Çalışkan, Adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda metrobüste çıkan yangın seferleri aksattı

        Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüste çıkan yangın söndürülürken, seferlerde bir süre aksama yaşandı. (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme