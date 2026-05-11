İngiltere Başbakanı Starmer, seçim mağlubiyeti sonrası istifa etmeyeceğini yineledi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkede 7 Mayıs'ta yapılan seçimlerdeki ağır yenilgi sonrası istifayı düşünmediğini, sürekli değişimin ülkeyi kaosa sürüklediğini söyledi.

Başkent Londra'da etkinliğe katılan Starmer, 7 Mayıs'ta yapılan ve partisinin büyük yenilgi yaşadığı yerel yönetim ve bölgesel meclis seçimleri sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine, "Seçim sonuçları çok ağırdı. Çok iyi temsilcilerimizi kaybettik. Acıtıyor ve acıtmalı." diye başlayan Starmer, sorumluluğun kendisinde olduğunu yineledi.

Sorumluluk almak dışında açıklama yapmak gerektiğini de kaydeden Starmer, "Sadece sorumluluk almıyorum, vadettiğimiz değişimi sağlama sorumluluğunu da alıyorum. Koltuğu bırakmama ve Muhafazakar Partinin yaptığı gibi defalarca bırakarak ülkeyi kaosa sürüklememenin sorumluluğunu da alıyorum." dedi.

Starmer, İngiltere'nin içinde bulunduğu durum karşısında halkın hayal kırıklığı yaşadığını kaydederken, kendisinin de bazı insanları hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

Yerel seçimin lideri Reform UK partisinin lideri Nigel Farage ve solun yükselen partisi Yeşiller lideri Zack Polanski'nin İngiltere'nin hak ettiği liderliği sunamayacağını savunan Starmer, "Değişim istenilen hızda gelemez." diye konuştu.

Starmer, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmanın İngiltere'yi daha fakir, daha güvensiz, daha fazla düzensiz göçe açık hale getirdiğinin altını çizerek, "(İngiltere-AB Zirvesi) Gelecek AB zirvesinde İngiltere için yeni bir yol çizeceğim. İşçi Partisi hükümetimiz Avrupa ile yeni ilişki kurarak İngiltere'yi Avrupa'nın kalbine yerleştirecek. Ekonomide, ticarette ve savunmada daha güçlü olacağız. Bizim çıkarlarımızı en fazla paylaşan ülkelerle omuz omuza olacağız." ifadelerini kullandı.

"BİZ DEĞİŞİM İÇİN GELDİK"

Starmer, toplantının soru-cevap bölümünde daha önce milletvekili olmasını önleyerek parti liderliği yolunu kapattığı Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ı yeniden önleyip önlemeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Burnham'ın belediye başkanı olarak çok iyi bir iş çıkardığını söyleyen Starmer, Burnham'ı milletvekili yapma kararının İşçi Partisinin Ulusal Yürütme Komitesine ait olduğunun altını çizdi.

Hem yerel seçimde hem de İskoçya ve Galler'de yapılan bölgesel parlamento seçimindeki mağlubiyete rağmen istifayı düşünmediğini yineleyen Starmer, "Sürekli değişim ülkeyi kaosa sürüklüyor ve çok fazla bedeli oluyor. Çalışan sınıf bunun bedelini hala ödüyor. Biz değişim için geldik. Hayal kırıklığını anlıyorum ve sorumluluğu bana ait ancak sözünü verdiğimiz değişimi getirme sorumluluğu da bana ait." dedi.

Starmer, parti içinde kendisinden şüphe duyanları daha önce yanılttığı gibi yine yanıltacağını belirterek, AB ile ilişkileri güçlendirme konusunda, "Geçmişin tartışmalarına sırtımızı dönmeliyiz ve ülkeyi nasıl güçlü ve adil hale getirebileceğimize bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'deki 136 yerel yönetim ile İskoçya ve Galler'de 7 Mayıs'ta yapılan seçimler sonucunda İşçi Partisi büyük bir yenilgi almıştı. Yerel yönetimlerde aşırı sağcı Reform UK Partisi en fazla belediye meclisi sandalyesini kazanırken, Galler'de İşçi Partisi iktidarı yenilgiye uğramış, Bölgesel Başbakan Eluned Morgan milletvekili dahi seçilememişti.

Galler ve İskoçya'da bağımsızlık yanlısı partiler birinci olmuş ancak hiçbir parti tek başına bölgesel iktidar olma yeterliliğini kazanamamıştı.