        İBB soruşturmasında 12 kişi tutuklandı, 12 kişi serbest

        İBB soruşturmasında 12 kişi tutuklandı, 12 kişi serbest

        İBB'ye yönelik ek soruşturma kapsamında düzenlenen Peyzaj ve Ağaç A.Ş. operasyonunda adliyeye sevk edilen 24 kişiden 12'si tutuklandı. 12 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 19:17 Güncelleme:
        12 kişi tutuklandı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ek soruşturma kapsamında gerçekleştirilen Peyzaj ve Ağaç A.Ş. operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen 24 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.

        Savcılık, şüphelilerden 20’sinin tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verdi. 24 kişiden 12'si tutuklandı. 12 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Tutuklanan şüphelilerin isimleri Ayhan Subaşı, Aytekin Karaarslan, Binali Sarıtaş, Derya Dağdeviren, Murat Dağdeviren, Orhan Yıldırım, Selim Marangoz, Süleyman Uzun, Fatih Temur, Muammer Ali Özdil, Nilgün Cendek ve Tolga Kılıç olarak açıklandı.

        Adli kontrol talep edilen isimler arasında, operasyondan bir gün önce babasını kaybeden ve cenaze izni verilen Yasin Çağatay Seçkin’in yanı sıra, geçen ay İBB soruşturması kapsamında tahliye edilen Fatih Yağcı, Alkan Başçiftçi ve Ekrem Ofluoğlu da yer aldı.

        Zanlıların sulh ceza hakimliğindeki ifade işlemleri sürüyor.

        SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı" belirtilmişti. Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedilmişti. Açıklamada, şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü. Şüphelilerden Adnan Cullanmak savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Murat Cırık "konutu terk etmeme", Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ile Hakan Cullanmak ise "imza" ile "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilmişti. Devam eden çalışmalar kapsamında yurt dışında bulunan Orhan Yıldırım Türkiye'ye dönüşte havalimanında gözaltına alınmıştı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürülmüştü.

