Fransa'dan flaş iddia: Beşiktaş, Nabil Bentaleb için devrede!
Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, rotasını Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların Lille forması giyen Bentaleb ile temas kurduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Bu sezon Avrupa kupalarında lig aşamasında yer alamayan, Süper Lig'de şampiyonluğun çok uzağında kalan, Ziraat Türkiye Kupası'na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda gündeme gelen son isim, Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Nabil Bentaleb oldu.
Foot Mercato'nun haberine göre; Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Nabil Bentaleb'in birçok talibi bulunuyor.
BEŞİKTAŞ İLETİŞİME GEÇTİ
Beşiktaş, Bentaleb'e yoğun ilgi gösteriyor ve kulübe yakın kaynaklar aracılığıyla oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçti. Beşiktaş dışında bir Türk kulübü daha tecrübeli orta saha ile ilgileniyor.
Öte yandan 2 Suudi Arabistan kulübü ve 1 Katar takımı da Bentaleb'i kadrosunda görmek istiyor.
Yaklaşık 5 milyon Euro piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki orta saha, bu sezon çıktığı 36 maçta 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi.