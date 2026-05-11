Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Enfeksiyon ve Salgın Çağın Hastalıkları Son dakika hantavirüs açıklaması! Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi

        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi

        Sağlık Bakanlığı, "Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 17:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi

        Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son üç vatandaşın hantavirüs sonuçlarının negatif olduğunun saptandığını bildirildi.

        AA'da yer alan habere göre bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşın ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiği, yakın takip ve izolasyon sürecinin başlatıldığı belirtildi.

        Fotoğraf: İHA

        Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numunelerin alındığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Üç vatandaşın sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup, önerilen süre boyunca karantinada tutulacaklardır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından klinik durumları sürekli değerlendirilmekte ve sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır. Süreç, Bakanlığımız tarafından titizlikle ve yakından takip edilmektedir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de kızını silahla vuran damadını öldüren kayınvalideyi mahalleli karşıladı: Çocuklarımı korudum

        Kağıthane'de kızını silahla silahla yaralayan damadı Rüzgar Eser'i (33) göğsünden bıçaklayarak öldüren kayınvalide Delal A.(58) hakkında 'ev hapsi' şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Adliye çıkışı komşuları tarafından karşılanan mahallede karşılanan Delal A. "Ben anneliğ...
        #son dakika
        #hantavirüs
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"