Doğum izni devam edenlerden yeni rapor istenmeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), doğum izninin 18 haftadan 24 haftaya çıkartılmasının ardından doğum iznine çıkan annelere verilen geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin genelge hükümlerinde değişiklik yaptı. Doğum iznine çıkan memurların maaşları, izin süresince kurumları tarafından ödenmeye devam ediyor. SGK ise 4/a statüsünde kamu ve özel sektörde çalışan işçiler, 4/b statüsündeki muhtarlar, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar ile tarımsal faaliyette bulunan kadınlara doğum izni sırasında geçici iş göremezlik ödeneği veriyor. Ayrıca ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce götürülen kadın işçiler ve ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla süreyle gündelikçi, bakıcı olarak çalışan kadınlara doğum izni sırasında geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Resmi Gazete’de 1 Mayıs’ta yayımlanan kanunla doğum izni süresi 18 haftadan 24 haftaya çıkartıldığı için doğum izni sırasında verilecek geçici iş göremezlik ödeneği süresi 112 günden 168 güne çıkartıldı.

Eski kanuna göre doğum izni için 8 hafta doğum öncesinde, 8 hafta da doğum sonrasında olmak üzere geçici iş göremezlik ödeneği veriliyordu. Doğum öncesi çalışma süresi, doktor raporuyla doğumdan önceki 3 haftaya kadar devam ediyordu. Bu durumda doğum öncesi 5 hafta, doğum sonrası ise 11 hafta süreyle geçici iş göremezlik ödeneği veriliyordu.

Yeni düzenleme ile ise doktor raporu olması şartıyla doğumdan önceki çalışma süresi 2 haftaya kadar indirilebilecek. Böylece anneler doğum öncesinde doğum izninin sadece 2 haftasını kullanıp, kalan 22 haftalık izni doğum sonrasında kullanabilecekler. Geçici iş göremezlik ödeneği de doğum öncesinde 2 hafta (14 gün), doğum sonrasında 22 hafta (154 gün) ödenecek.

Doğum iznine ayrılan ancak erken doğum yapan kadınların doğum öncesine ait günleri doğum sonuna ilave edileceği için geçici iş göremezlik ödeneği de doğum sonrası süreye eklenecek.

DOĞUM İZNİ DEVAM EDENLERİN RAPORLARI KENDİLİĞİNDEN 8 HAFTA UZATILACAK

SGK’nın genelgesinde, 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla doğum sonrası istirahat süresi henüz tamamlanmamış olan analık raporları ile 1 Mayıs 2026 tarihinden önce doğum sonrası rapor süresi sona ermiş olanlar için uygulamanın nasıl olacağı da düzenlendi.

Doğum sonrası istirahat süresi 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla tamamlanmamış olanların raporlarının bitiş tarihleri, herhangi bir başvuru olmaksızın 8 hafta (56 gün) uzatılacak.

Doğum sonrası istirahat süresi 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sona ermiş olanlara ise 8 haftayı geçmemek üzere, çalışmadıkları günler için geçici iş göremezlik ödeneği verilecek. Bu kişilerin 15 Mayıs 2026 Cuma gününe kadar ek doğum izni için iş yerlerine başvurması gerekiyor.

DOĞUM İZNİNDE RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

SGK’nın, doğum iznine çıkan annelere verdiği geçici iş göremezlik ödeneği, son 12 aylık dönemdeki prime esas ortalama kazanca göre hesaplanır. Prime esas kazanç çoğu iş yerinde brüt ücretten ibarettir. Ancak, yol ve yemek yardımı yapılan iş yerlerinde bu kalemler için yapılan harcamaların her ay belli bir kısmı prime esas kazanca dahil edilmediği için, söz konusu iş yerlerinde prime esas kazanç brüt ücretten daha az oluyor.

1 Nisan’da doğum yapan bir kadın işçinin prime esas aylık kazancı 2026 yılı ocak – mart döneminde 45.000 TL, 2025 yılı temmuz – aralık döneminde 35.000 TL, nisan – haziran döneminde 30.000 TL olsun. Bu kişinin 12 aylık dönemdeki ortalama aylık prime esas kazancı 36.250 TL olur. SGK, doğum izni kullanan anneye, günlük prime esas kazancın 3’te 2’si oranında geçici iş göremezlik ödeneği verir. Örneğimizdeki anne günlük 805,55 TL olmak üzere 168 gün için 135.333 TL rapor parası alır.

Asgari ücretle çalışan işçilere ise günlük 734 TL olmak üzere 168 gün için 123.312 TL iş göremezlik ödeneği verilir.