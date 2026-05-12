Anket sonuçları ortaya koydu: Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?

Washington Post'ta yer alan habere göre, ABD'de yapılan bir anket, Amerikalıların yaklaşık dörtte birinin, nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırının 'sahte' olduğuna inanıyor.

NewsGuard tarafından yayımlanan ankete göre, Demokrat katılımcıların yaklaşık üçte biri olayın kurgulandığını düşündüğünü söylerken, Cumhuriyetçilerde bu oran yaklaşık sekizde bir seviyesinde kaldı. Rapora göre 18-29 yaş aralığındaki katılımcıların da, daha yaşlı gruplara kıyasla olayın sahte olduğuna inanma eğiliminde olduğu ortaya çıktı.

Geçen hafta Washington'daki federal büyük jüri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Cole Tomas Allen hakkında iddianame hazırladı. Allen, aralarında ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminin de bulunduğu dört ağır suçlamayla karşı karşıya.

Washington'da otelde gerçekleşen olayın ardından internette hızla yayılan komplo teorileri ise Trump yönetiminin, başkana, Cumhuriyetçi Parti'ye ve planlanan Beyaz Saray balo salonu projesine destek oluşturmak amacıyla saldırıyı organize ettiği yönünde asılsız iddialar ortaya attı.

NewsGuard anketine göre, ABD'li yetişkinlerin yüzde 24'ü Washington'daki olayın sahte olduğuna inanırken, yüzde 45'i olayın gerçek olduğunu düşündüğünü söyledi. Katılımcıların yüzde 32'si ise emin olmadığını belirtti.

Bin Amerikalı yetişkinle yapılan araştırma, YouGov tarafından 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.

"SONUÇLAR OLDUKÇA ÇARPICI"

NewsGuard editörlerinden Sofia Rubinson, sonuçların "oldukça çarpıcı" olduğunu söyledi. Rubinson'a göre veriler, Amerikalıların hükümete ve medyaya yönelik daha geniş çaplı güvensizliğini ortaya koyuyor.

"Giderek daha fazla insan, siyasi yelpazenin her tarafında hem bu yönetime hem de medyaya güven duymuyor" diyen Rubinson, buna rağmen insanların internette gördükleri doğrulanmamış bilgilere inanma eğiliminde olduklarını ifade etti.

Beyaz Saray ise haber yayımlandıktan sonra yaptığı açıklamada komplo teorilerini reddetti.

Sözcü Davis Ingle,"Başkan Trump'ın kendi suikast girişimlerini sahnelediğini düşünen herkes tam anlamıyla aptaldır" dedi.

İKİ SUİKAST GİRİŞİMİ DAHA YAŞANMIŞTI

Nisan ayındaki olaydan önce Trump'a yönelik 2024 yılında iki ayrı suikast girişimi daha yaşanmıştı: ilki Butler kentindeki bir miting sırasında, ikincisi ise Trump International Golf Club’de gerçekleşmişti.

Trump'ın katıldığı etkinliklerde yaşanan üç silahlı olayın da sahnelendiği yönündeki komplo teorilerini destekleyen herhangi bir kanıt ortaya çıkmış değil. Ancak buna rağmen çok sayıda Amerikalı bu olayların kurgu olduğuna inanıyor.

Butler'daki suikast girişimine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 24'ü olayın sahte olduğunu düşündüğünü söyledi. Demokratların yüzde 42'si saldırının kurgulandığına inanırken, Cumhuriyetçilerde bu oran yüzde 7 oldu.

Golf kulübündeki saldırı girişiminin sahte olduğuna inananların oranı ise yüzde 16 çıktı. Demokratların yüzde 26'sı bu görüşü paylaşırken, Cumhuriyetçilerde oran yine yüzde 7 seviyesinde kaldı.

Toplamda Demokrat katılımcıların yüzde 21'i üç olayın da sahnelendiğine inandığını söylerken, bağımsızlarda bu oran yüzde 11, Cumhuriyetçilerde ise yüzde 3 olarak ölçüldü.