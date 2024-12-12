Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, bir anime olarak vizyona giriyor. “Yüzüklerin Efendisi” üçlemesinde anlatılan olaylarından 183 yıl öncesini konu ediniyor. Bu hafta aksiyon sevenler için Avcı Kraven ve Haldun Dormen, Mustafa Alabora ile Erkan Petekkaya’nın oyuncu kadrosunda bulunduğu Hain filmi vizyonda olacak. Sinem Kobal ve Alp Navruz’un başrollerini paylaştiği Her Şeyin Başı Merkür de eğlenceli bir romantik komedi filmi olarak öne çıkıyor.

15 Aralık’ta Moda Sahnesi’nde Bütün Çılgınlar Beni Sever, 18 Aralık’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde Van Gogh, 19 Aralık’ta Akatlar Kültür Merkezi’nde Etekler ve Pantolonlar tiyatro oyunları sahnelenecek. 17 Aralık’ta AKM’de 70'ler ve 80'ler, Türk pop müziğini dinleyeceğimiz Ustalardan İzler konseri ve 18 Aralık’ta Jolly Joker Kartal’da Nazan Öncel konseri olacak. "Müzik TR100: Cumhuriyet Tarihinin Müzikli Panoraması" sergisini Müze Gazhane'de 31 Ocak'a 2025'e kadar, Brezilyalı foto muhabir Sebastião Salgado'nun “Genesis” sergisi Tophane-i Amire’de 31 Aralık'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.