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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyetle kapattık! - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyetle kapattık!

        UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Rams Başakşehir'in haftayı tamamlamasının ardından yeni ülke puanımız belli oldu. Avrupa'da haftayı Başakşehir galibiyetle, Galatasaray beraberlikle, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise yenilgiyle kapattı. Temsilcilerimizin maçları sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 09:48 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:48
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        1

        UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Rams Başakşehir'in haftayı tamamlamasının ardından yeni ülke puanımız belli oldu.

        2

        FENERBAHÇE, BILBAO'YA TAKILDI

        UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Athletic Bilbao, Fenerbahçe deplasmanında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanda kaldı.

        3

        GALATASARAY, 90+2'DE GALİBİYETİ KAÇIRDI

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, zorlu maçta 90+2'de yediği gol sonrası sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 12'ye yükseltti.

        4

        BEŞİKTAŞ, BODO'YA TAKILDI

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'e konuk oldu. Siyah-beyazlılar, Norveç'teki maçta öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

        Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 6 puanda kaldı.

        5

        BAŞAKŞEHİR EVİNDE 3 GOLLE GALİP

        UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Heidenheim ile kozlarını paylaştı. Turuncu-lacivertliler, rakibi karşısında sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

        Konferans Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini alan Başakşehir puanını 5'e yükseltti.

        6

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        7

        ÇEKYA HAFTAYI KÖTÜ KAPATTI

        Ülke puanındaki rakiplerimizden Çekya'nın temsilcileri bu haftayı 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle kapattı.

        Alınan sonuçlar şu şekilde:

        Feyenoord: 4 - Sparta Prag 2

        Viktoria Plzen: 1 - Manchester United: 2

        Slavia Prag 1- Anderlecht: 2

        Mlada Boleslav: 1 - J. Bialystok: 0

        8

        İşte UEFA ülke puanı sıralaması:

        9

        1-İNGİLTERE - 97.160

        10

        2-İTALYA - 85.856

        11

        3-İSPANYA - 80.561

        12

        4-ALMANYA - 77.410

        13

        5-FRANSA - 64.950

        14

        6-HOLLANDA - 59.900

        15

        7-PORTEKİZ - 55.616

        16

        8-BELÇİKA - 49.200

        17

        9-ÇEKYA - 41.450

        18

        10-TÜRKİYE - 39.900

        19

        11-NORVEÇ - 33.250

        20

        12-YUNANİSTAN: 33.725

        21

        13-AVUSTURYA: 33.725

        22

        14- İSVİÇRE: 32.450

        23

        15- İSKOÇYA: 32.300

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