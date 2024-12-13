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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar uyarısı! - 13 Aralık Hava Durumu - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri sağanak yağmurlu, Karadeniz'in iç kesimleri ise kar yağışlı olacak. Diğer bölgeler sis ve puslu, güney bölgeler de parçalı bulutlu olacak. Yağışların; Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Giresun çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde de şiddeti sağanak yağmur bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 07:32 Güncelleme: 13.12.2024 - 07:32
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        Şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olmak üzere yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer yoğun kar ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu

        Ankara

        Bulutlu

        İzmir

        Güneşli 14°

        Antalya

        Güneşli 16°

        Trabzon

        Yağmurlu 11°

        Bursa

        Parçalı bulutlu

        Adana

        Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Güneşli 12°

        Gaziantep

        Güneşli 11°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -1°

        Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla çevreleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışların etkisini sürdüreceği (21-50 kg/m2), öğle saatlerinden itibaren Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla kıyıları ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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