Meteoroloji'den şiddetli sağanak yağmur ve yoğun kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olmak üzere yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer yoğun kar ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

REKLAM İstanbul Parçalı bulutlu 9° Ankara Bulutlu 6° İzmir Güneşli 14° Antalya Güneşli 16° Trabzon Yağmurlu 11° Bursa Parçalı bulutlu 7° Adana Güneşli 19° Diyarbakır Güneşli 12° Gaziantep Güneşli 11° Ağrı Kısmen Güneşli -1° Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla çevreleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışların etkisini sürdüreceği (21-50 kg/m2), öğle saatlerinden itibaren Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.