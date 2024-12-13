Yeni araştırma: Evlilik erkeklerin yavaş yaşlanmasını sağlıyor

Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

Vitamin ve gıda takviyelerinin bilinçsizce kullanılması sağlığı tehdit edebilir. Kontrolsüzce kullanılan bu ürünler böbrek taşı, karaciğer hastalıkları ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tamer Çeviker, "İhtiyacı olan kişiler kullanmalı; çünkü günümüzde yediğimiz gıdalarda vitamin oranları geçtiğimiz yıllara kıyasla maalesef daha az. Bu nedenle örneğin, sporcularda D vitamini, magnezyum, kalsiyum, wheey proteini; 50 yaş üstünde de kollajen, omega 3 gibi vitamin ya da mineral takviyesi ihtiyacı meydana gelebilir" dedi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi