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Zendaya'nın 'yok gibi görünen' makyajı sosyal medyayı büyüledi

Christopher Nolan imzalı The Odyssey filminin New York galasında boy gösteren Zendaya, yalnızca kanatlı beyaz elbisesiyle değil, neredeyse makyajsız görünen ışıltılı cildiyle de sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu

Giriş: 16 Temmuz 2026 - 16:16 Güncelleme: 16 Temmuz 2026 - 16:21
Habertürk
Haberler Stil Zendaya'nın 'yok gibi görünen' makyajı sosyal medyayı büyüledi

Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi The Odyssey, dünya çapındaki tanıtım turlarıyla gündemdeki yerini koruyor.

Homeros'un destansı eserinden uyarlanan film, İthaka Kralı Odysseus'un yıllar süren eve dönüş yolculuğunu ve eşi Kraliçe Penelope ile oğlu Telemakhos'a kavuşma mücadelesini konu alıyor.

Başrollerinde Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway ve Tom Holland'ın yer aldığı yapımın Paris ve Londra'dan sonra New York galası gerçekleşti.

Matt Damon, Christopher Nolan ve Anne Hathaway
Matt Damon, Christopher Nolan ve Anne Hathaway

Filmde Athena'yı canlandıran Zendaya, yalnızca oyunculuğuyla değil, filmin basın gösterimlerinde tercih ettiği mitolojik esintili görünümlerle de tüm bakışları üzerine çevirdi.

Zendaya, galada neredeyse makyajsız görünen ışıltılı cildi ve heykelsi beyaz elbisesiyle kırmızı halıda adeta büyüledi. New York galasında giydiği Matières Fécales imzalı beyaz haute couture elbiseyle Zendaya sanki bu dünyaya ait değildi.

Kanatlarıyla 'tanrıça'yı andıran Zendaya'nın görünümü Chopard mücevherler ve Matières Fécales ile Christian Louboutin iş birliğiyle hazırlanan topuklu ayakkabılarla tamamlandı. Zendaya'nın beline kadar uzanan örgülü saç modeli ise Antik Yunan estetiğini güçlendiren detaylardan biriydi.

Zendaya'nın makyajı ise son dönemde popülerleşen 'no make-up make-up' trendinin dikkat çekici bir örneğiydi. Deyim yerindeyse 'yok gibi görünen' doğal makyaj, oyuncu sayesinde tekrar gündeme geldi.

Zendaya'nın görünümü, uzun yıllardır birlikte çalıştığı makyaj sanatçısı Ernesto Casillas tarafından hazırlandı. Casillas, görünümün merkezine kusursuz ama doğal görünen cildi yerleştirdi.

Makyaj sanatçısına göre, amaçları 'taze, aydınlık ve güneşte doğal şekilde bronzlaşmış gibi görünen bir ten' oluşturmaktı.

Hafif kapatıcılığa sahip ten makyajı, pembe ve kahve tonlarındaki allıklarla tamamlandı. Makyajın en dikkat çeken detayı ise gözlerde neredeyse hiçbir ürün kullanılmaması oldu. Rimel, belirgin far ve eyeliner yerine hafifçe taranmış kaşlar ve doğal kirpik görünümü tercih edildi.

Gözeneksiz görünen aydınlık ten, güneşten bronzlaşmış gibi duran yanaklar ve doğal tonlardaki rujla birlikte görünüm, 'ghost lashes' yani hayalet kirpikler olarak adlandırılan maskarasız kirpik trendini de yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, oyuncunun makyajını "Bu yılın en güçlü güzellik trendlerinden biri" olarak yorumlarken, Casillas'ın paylaşımının altına yapılan "Basın turundaki görünümleriniz gelecek yılın makyaj trendlerini belirliyor" yorumu da dikkat çekti.

LONDRA'DAKİ GÖRÜNÜMÜ HEM BEĞENİLDİ, HEM ELEŞTİRİLDİ

Öte yandan Zendaya, The Odyssey basın turunun Londra durağında yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi eser niteliğindeki küpeleriyle de gündeme geldi. Nadir İran kökenli Ziwiye altın plakalarından hazırlanan ve Barron London ile Glenn Spiro tarafından yeniden tasarlanan mücevherler, Jacquemus imzalı beyaz elbiseyle tamamlandı. Ancak antik eserlerin moda aksesuarı olarak kullanılması, sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Zendaya, Londra'da düzenlenen gösterimde Daniel Roseberry imzalı Schiaparelli haute couture elbise giydi.

Oyuncu Paris galasında, Louis Vuitton imzalı özel tasarım bir elbiseyle kırmızı halıya çıktı.

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