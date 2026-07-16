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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Ukraynalı forvet Matviy Ponomarenko'yla ilgileniyor

        Galatasaray, Ukraynalı forvet Matviy Ponomarenko'yla ilgileniyor

        Arjantinli golcü Mauro Icardi'yle yollarını ayırdığını açıklayan Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı Kırmızılılar, Ukrayna ekibi Dynamo Kiev'de forma giyen 20 yaşındaki genç forvet Matviy Ponomarenko'ya talip oldu.

        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 11:22 Güncelleme:
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        G.Saray'da rota Ukrayna!

        Büyük aşkı Mauro Icardi’ye veda eden Galatasaray santrfor transferi için rotasını Ukrayna’ya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki golcü Matviy Ponomarenko’yu transfer listesinin üst sırasına yazdı.

        Ukrayna temsilcisi, geleceğin en büyük golcü adayları arasında gösterilen genç yıldızı için kapıyı 25 milyon Euro peşin bonservis bedeliyle açtı. Bu yüksek talep karşısında Galatasaray yönetimi daha esnek ve kulübün bütçesini zorlamayacak bir strateji belirledi.

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        Sarı-kırmızılılar, transferde ipleri tamamen kendi elinde tutmak istiyor. Bu doğrultuda Dinamo Kiev’e, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlanıyor. Bu formülle hem oyuncunun performansı gözlemlenecek hem de kulübün finansal yapısı korunmuş olacak.

        Ponomarenko için Avrupa devleri de sıraya girmiş durumda. Hollanda temsilcisi Ajax, genç forvet için Dinamo Kiev’e 20 milyon Euro’luk resmi bir teklif sundu. Ancak Ukrayna kulübü, bu teklifi dahi yeterli bulmayarak geri çevirdi.

        Transferin sarı-kırmızılılar adına en avantajlı yönü ise oyuncunun tavrı. Ukraynalı santrfor, Türkiye'ye gelmeye son derece sıcak bakıyor ve kariyerine Galatasaray formasıyla devam etmek istediğini kulübüne iletmiş durumda. Oyuncunun bu net duruşu, pazarlıklarda aslan payının Galatasaray’da olmasını sağlıyor.

        Sarı-kırmızılı kulüp Lesley Ugochukwu gibi şartlara bağlı satın alma maddesiyle kiralama formülüne de yönelebilir.

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