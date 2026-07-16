AB ve İngiltere anlaştı: İspanya ile Cebelitarık arasındaki sınır kapısı tarihe karıştı

"TARİH YAZIYORUZ"

Sanchez, burada yaptığı konuşmada, sınırın kaldırılmasının fırsatlarla dolu yeni bir dönemi başlattığını ve "açık bir yarayı kapattığını" belirtti.

"Tarih yazıyoruz. Bugün, kıta Avrupası'ndaki son duvar yıkılıyor. Ortak refaha dayalı yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz." diyen Sanchez, duvarların yaraları açık tutmak için örüldüğünü, Cebelitarık'taki sınır duvarının yıkılmasıyla, uzun yıllardır binlerce işçi için açık bir yara olan sorunun artık ortadan kaldırıldığını söyledi.