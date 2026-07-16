ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma: Temsilciler Meclisi yardımların kesilmesini oyladı

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların neredeyse yarısı, İsrail'e yapılan yardımların kesilmesi yönünde oy kullandı. Bu sonuç, ABD'nin en yakın müttefiklerinden biri olan İsrail'e verilen siyasi destekte yaşanan köklü değişimi gözler önüne serdi.

Dışişleri Bakanlığı bütçe tasarısına eklenen değişiklik önergesi, İsrail'e ayrılan 3,3 milyar dolarlık fonun kaldırılmasını öngörüyordu. Temsilciler Meclisi, Kentucky Cumhuriyetçi Temsilcisi Thomas Massie tarafından Dışişleri Bakanlığı bütçe tasarısına eklenen değişiklik önergesini 104'e karşı 314 oyla reddetti.

Buna rağmen 103 Demokrat ve bir Cumhuriyetçi önerge lehinde oy kullandı. Bu sonuç, geçmiş yıllarda İsrail'e destek veren yasa tasarılarının neredeyse oybirliğiyle kabul edildiği dönemlerden belirgin bir kopuş olarak değerlendirildi. Bazı Demokratlar ara seçim ön seçim kampanyalarında ABD'nin İsrail'e yaptığı yardımların sona erdirilmesini savunurken, ılımlı Demokratlar yalnızca savunma amaçlı silahlar için kullanılacak fonların gönderilmesini destekliyor.

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Bütçe disiplinini savunmasıyla tanınan ve tüm dış yardımlara karşı çıkan Massie, önergesini aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillerin ağır bedel ödemesine duyduğu tepki nedeniyle sunduğunu söyledi.

Meclis'teki görüşmeler sırasında konuşan Massie, "Gazze'de 70 bin can kaybı yaşandı ve bunun bir parçası olmamamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Massie'nin değişiklik önergesi, bütçe tasarısındaki hiçbir kaynağın İsrail için kullanılmamasını öngörüyor ve Washington'ın İsrail'e her yıl sağladığı 3,3 milyar dolarlık güvenlik yardımını da engelliyordu.

İSRAİL'E YÖNELİK BAKIŞ DEĞİŞİYOR

Öte yandan Temsilciler Meclisi'ndeki değişiklik önergesi kabul edilmiş olsaydı bile büyük ölçüde sembolik olacaktı. Düzenlemenin yasalaşabilmesi için Senato'dan da geçmesi ve İsrail'e desteği dış politikasının temel unsurlarından biri haline getiren Başkan Donald Trump'ın neredeyse kesin görülen vetosunu aşması gerekiyordu.

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İsrail'e yapılan askeri yardımlar ve İsrail yanlısı grupların adaylara yaptığı siyasi kampanya bağışları, bu yıl Demokrat Parti içinde önemli tartışma başlıklarından biri haline geldi.

ABD'li siyasetçilerin İsrail'e yönelik eleştirilerinin değiştiği belirtildi. Massie'nin önergesi, 2016 yılında İsrail ile imzalanan ve 2028'e kadar yürürlükte kalacak Mutabakat Muhtırası kapsamında her yıl sağlanan mali desteğin kesilmesini hedefliyordu.

Eylül 2016'da Temsilciler Meclisi, söz konusu mutabakatı destekleyen kararı 4'e karşı 405 oyla kabul etmişti.

Son dönemde bazı adaylar ise Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına karşı çıkmaları ve hatta İsrail'in var olma hakkını sorgulamaları da dahil olmak üzere çeşitli ilerici politikalarla seçimlerde beklenmedik başarılar elde etti.

Konu, Demokrat Parti yönetimi içinde de görüş ayrılıklarına neden oldu. Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların lideri New York Temsilcisi Hakeem Jeffries, salı günü yaptığı açıklamada Massie'nin önergesine karşı çıkacağını belirterek, düzenlemenin "fazla geniş kapsamlı" olduğunu söyledi.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.