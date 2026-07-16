İşçinin mola süresi ne kadar?

İş yerinde çalışma düzenine ilişkin kurallar İş Kanunu ve yönetmelikler ile belirleniyor. Mevzuatta tam olarak belirtilmeyen veya eksik kalan hususlar da Yargıtay içtihatları ile tamamlanıyor.

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İş yerinde mola süresi çalışanların dinlenme hakları arasında yer alır. Kanunda mola, “ara dinlenme” olarak ifade edilir. İşçinin günlük çalışma sırasında ne kadar mola verdiği özellikle fazla çalışma amacıyla açılan davalarda önem taşıyor. Mahkemeler işçinin fazla çalışma süresine karar verirken önce iş yerinde geçen günlük toplam süreden mola süresi düşülüyor. Peki mola süresi nasıl hesaplanır?

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Ara dinlenmesi, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 68’inci maddesinde düzenlenmektedir. Kanuna göre, mola, işletmenin bulunduğun yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında kullandırılır.

İşçiye 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar olan işlerde (7,5 saat dahil) yarım saat, 7,5 saatten fazla süreli işlerde ise bir saat ara dinlenmesi verilir. Bu dinlenme süreleri asgaridir. İşveren bu süreden daha az mola veremez ama isterse daha fazla verebilir.

Mola iş yerindeki işçilere aynı saatlerde veya değişik saatlerde kullandırılabilir. İşin işçiyi ilgilendiren en önemli kısmı, ara dinlenmeler yani mola süreleri çalışma süresinden sayılmaması.

GÜNDE 13 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİNİN MOLA SÜRESİ 2 SAAT

Kanun 7,5 saatten fazla süren işlerde mola süresini bir saat olarak öngörüyor. Peki bu sürenin ucu açık mı? Bu noktada Yargıtay kararları devreye giriyor.

İş Kanunu’nun 63’üncü maddesine göre işteki azami çalışma süresi 11 saati aşamaz. Yargıtay, bu sınırlamadan hareketle 7,5 saatten 11 saate kadar olan çalışmalarda ara dinlenmesinin en az 1 saat, 11 saatten fazla çalışmalarda ise en az 1,5 saat olarak verilmesi gerektiği yönünde kararlar veriyor idi.

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Yargıtay, yakın tarihli (9. Hukuk Dairesi, Karar Tarihi: 11 Şubat 2026, Esas No: 2026/552, Karar No: 2026/1099) kararında 13 saat ve daha fazla süren çalışmalarda ise 2 saat ara dinlenmesi verilmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay, bir işçinin açtığı davada 08.00-20.00 saatleri arasındaki çalışmada 1 saat ara dinlenme, 08.00-21.00 ve 08.00 - 22.00 saatleri arasındaki çalışmalarda ise 1,5 saat ara dinlenmesi hesabı yapan iş mahkemesi kararını bozdu. Yargıtay kararında, ara dinlenme süresinin 08.00-20.00 saatleri arasında 1,5 saat, 08.00-21.00 ve 08.00-22.00 saatleri arasında ise 2 saat olduğunun kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Özetlemek gerekirse, Yargıtay’a göre işçiye 12 saat süren çalışmada 1,5 saat, 13 ve 14 saat süren çalışmada ise 2 saat ara dinlenmesi verilmesi gerekiyor.

ARALIKSIZ ÇALIŞMAK HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Kimi işçiler açtıkları davalarda mola vermeksizin çalıştıklarını iddia ediyorlar. Yargıtay böyle bir iddiayı kabul etmiyor. İşçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden çalışmasının beklenemeyeceğine dikkat çekiyor. Gün içinde işçinin yemek, çay gibi ihtiyaçlar sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Yargıtay, ara dinlenmelerin kanunda yazan sürelerden daha kısa veya daha uzun kullandırıldığı noktasındaki iddiaların somut ve kesin olarak ispatlanması gerektiğini belirtiyor.