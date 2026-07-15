Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı

Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya, banka hesaplarından yapılan para transferlerinin tamamının Levent’in talimatlarıyla gerçekleştirildiğini savundu. Kaya; Ahbap Derneği ile hesabı arasındaki para hareketlerinin Levent’in isteğiyle yapıldığını, adına düzenlenen çeklerdeki imzaların Levent tarafından atıldığını ve taşınmazları tanımadığı kişilere devrettiğini öne sürdü. “Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu” diyen Kaya, Levent yüzünden bankalara borçlandığını ve kredi kartlarının tükendiğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yeliz Kaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent’in asistanı olarak çalışan Kaya, banka hesapları, çekler, taşınmaz devirleri ve Ahbap Derneğiyle bağlantılı para hareketlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

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“HESAPLARIMI ONUN TALİMATLARIYLA KULLANDIM”

Kendisinin sigortalı bir çalışan olduğunu belirten Kaya, “Bütün hesaplarımı Haluk Levent’in söylediği işlemleri yaparak kullandım” dedi. Berkant Acil’e gönderdiği paraların da Levent’in talimatıyla aktarıldığını savunan Kaya, bu kişiyle başka bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi.

Yeliz Kaya, Ahbap Derneğinin iç işleyişini bilmediğini ve dernekle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü. Kaya, “Ahbap Derneği ile benim hesabım üzerinden yapılan para transferleri tamamen onun talimatıyla yapıldı” dedi. Haluk Levent’in kendisine, dernek başkanı olduğu için Ahbap Derneğine borçlanabileceğini söylediğini de iddia etti.

“ÇEKLERDEKİ İMZALARI HALUK LEVENT ATTI”

Kaya, Haluk Levent’in Akberg isimli firmaya ortak olacağını söyleyerek Güney Köse’ye para gönderdiğini anlattı. Paranın daha sonra nerede kullanıldığını bilmediğini belirten Kaya, söz konusu yatırımın akıbetinden haberdar olmadığını savundu.

Yeliz Kaya, kendi adına düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını öne sürdü. “İmzaları Haluk Levent benim imzam olarak kendisi atmış. Hatta attığı imza benim imzam bile değil” diyen Kaya, bu nedenle çeklerin piyasadan toplandığını söyledi.

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TANIMADIĞI KİŞİLERE TAŞINMAZ DEVRETTİĞİNİ SÖYLEDİ: “BENİ KULLANMIŞ OLDU”

Kaya, adına kaydedilen taşınmazları Haluk Levent’in talimatıyla Esin Önder Çağlayan’a ve Levent’in borçlu olduğunu söylediği başka kişilere devrettiğini kabul etti. “Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemişti” diyen Kaya, işlemleri kendi kararıyla yapmadığını savundu.

Levent’in taşınmazları müteahhitlerden vadeli senetlerle alarak borçlarını kapatmayı planladığını ileri süren Kaya, taşınmazların Levent’in kendi adına alamaması nedeniyle kendisinin üzerine kaydedildiğini söyledi.

“Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu” diyen Kaya, banka ve tapu işlemlerinde yalnızca Levent’in talimatlarını yerine getirdiğini savundu. Haluk Levent’in borçları nedeniyle zor durumda kaldığını belirten Kaya, “Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır” ifadelerini kullandı.

Soruşturmada Kaya’nın banka hesapları, çeklerdeki imzalar, Ahbap Derneğiyle para transferleri ve taşınmaz devirlerinin incelendiği öğrenildi.

"BU PARALAR HALUK LEVENT ADINA HESABIMA GİRİP ÇIKMIŞTIR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emrah Gödeliner, emniyetteki ifadesinde aylık gelirini 200 bin lira olarak belirterek, iş insanı olduğunu söyledi.

Gödeliner'e Ahbap Derneğinin faaliyet alanı, kuruluş ve yönetim yapısı ile hangi bankalarda veya aracı kuruluşlarda banka hesabının olduğu, bu hesapların kimler tarafından kullanıldığı soruldu.

Derneğin ilk kurucularından olduğunu, 2021'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldığını, Haluk Levent'e sigortasının orada devam etmesi için ricada bulunduğunu anlatan Gödeliner, derneğin banka hesaplarının kendisi tarafından hiçbir zaman kullanılmadığını ve yetkisi olmadığını belirtti. Gödeliner, yönetim kurulundayken dernek adına işlemde bulunmadığını söyledi.

Gödeliner'e, şüpheliler Zafer Yay, Ece Güner, Müge Sözen, Alper Çelik, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Banu Eren, Şehmus Baştuğ ve Halil Bostancı'nın da arasında olduğu dosyadaki diğer şüphelilere gönderdiği ve bu kişilerden gelen çok yüksek miktarlı para transferlerinin kaynağı soruldu.

Emrah Gödeliner, "Bu paraların ilişkilerin oluşmasının sebebi Haluk Levent'ten kaynaklanmaktadır. Bu paralar Haluk Levent adına hesabıma girip çıkmıştır. Hatta kendisi şu an ismini hatırlamadığım bir resmi kuruma giderek bu hesapları kendisinin kullandığını beyan etmişti. Paraların kaynağını bilmiyorum. Gönderen isimleri Haluk Levent isimli şahıs aracılığıyla tanırım. Bahse konu paraların nerelerde kullanıldığı hakkında da herhangi bir bilgim yoktur. Bu paralar sürekli borç alacak transferleri olarak yapılmaktaydı." beyanında bulundu.

"HALUK LEVENT'İN KAZANMIŞ OLDUĞU MEBLAĞLARDAN BAZILARI BENİM HESABIMA YATARDI"

Şüpheli Zafer Yay ifadesinde, şoförlüğünü yaptığı Haluk Levent'i 30 yıldır tanıdığını, Ahbap Derneğinde başka bir görevi olmadığını söyledi.

Emrah Gödeliner ile dosyadaki bazı şüpheliler arasındaki çok yüksek miktarlı para transferlerinin kaynağı ve paraların nerelerde kullanıldığına ilişkin soru üzerine Yay, şu yanıtı verdi:

"Ben Haluk Levent'in yanında uzun süredir çalışmaktayım. Çalışmaya başladığım ilk zamanlardan bu zamana kadar Haluk Levent'in kazanmış olduğu meblağlardan bazıları benim hesabıma yatardı. Bunun sebebini kendisine sorduğumda bankalar ile borçlu olması sebebiyle sıkıntılarının olduğu, bu sebeple benim hesabıma paralarının bazılarının geleceğini, sonrasında kendisinin söylediği yerlere para transferlerini yapacağımı söylemişti. Ayrıca internet bankacılığından pek anlamaması da bu paraların hesabıma yatmasına sebep olan nedenlerden birisidir. Tarafıma gösterilen para hareketleri anlattığım sebepler dolayısıyla gerçekleşmiştir. Bu paraların gönderdiğim şahıslar dışında nereye gittiğini bilmiyorum. Herhangi bir yatırımda kullanılmış ise de benim herhangi bir bilgim yoktur. Bana gelen paraların bazıları konser parasıydı, diğer kalan kısmını ise tam olarak bilmiyorum."

"HALUK LEVENT SUÇ ÖRGÜTÜ TARAFINDAN DOLANDIRILDIM"

Şüpheli Sevda Kurt da emniyetteki ifadesinde, 2000'de dil öğrenmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gittiğini, 2017'de Türkiye'ye döndüğünü, kazandığı 5 milyon doları Türkiye'deki hesabına transfer ettiğini, ekonomik olarak çalışmasına gerek olmadığı için Türkiye'de emekli olduğunu söyledi.

Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine destek olmak için pek çok derneğe yardımda bulunduğunu anlatan Kurt, derneğe güvendiğini, ancak Levent tarafından yaklaşık 90 milyon lira dolandırıldığını anlattı.

Kurt, "Beni yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı. Ekonomik olarak büyük zorluk içerisine girmeme neden oldu. Beyanlarımla banka dekontları, ele geçirilen dijital materyallerdeki yazışmalar iddialarımı desteklemektedir. Zafer Yay'ı hiç görmedim. Emrah Gödeliner'i de Haluk Levent'in arkadaşı olarak biliyordum. Bu suç örgütünde böyle bir konumda olduklarından haberdar değildim. Ben Haluk Levent suç örgütü tarafından dolandırıldım ve mağdur edildim. Levent ve onunla birlikte bu suça iştirak eden şahıslardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.