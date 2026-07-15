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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" Programı'na katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 19:58 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" Programı'na katılıyor.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

        Aziz milletim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin muhterem yakınları, kahraman gazilerimiz, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler; hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum.

        Kanlı darbe girişiminin onuncu yıl dönümünde, on yıl önce hemen yanı başımızda toprağa düşen kahramanları anmak, tarihimize şanla ve şerefle yazılan destanımızı idrak etmek üzere Başkent Millet Bahçesi'nde sizlerle bir aradayız.

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        "İrade Bizim, Zafer Bizim" diyerek programımızı teşrif eden başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşıma, farklı platformlar üzerinden bizleri takip eden vatan ve bayrak sevdalısı tüm kardeşlerime selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Sözlerimin hemen başında, o kanlı ihanet gecesinde istiklal ve istikbalimiz uğruna bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren 253 şehidimizin her birini rahmetle, minnetle ve kemal-i edeple yad ediyorum.

        Sevgili kardeşlerim, o şehit ve gaziler ki cennet vatanımızın sinesine namahrem eli değmesin diye canlarını ortaya koydular. Şanlı hilal gökte gururla, heybetle dalgalansın diye kanlarını akıttılar. Ezan-ı Muhammedi özgürce yankılansın, devletimiz ebediyete kadar hür ve ayakta kalsın diye anadan, yardan, serden geçtiler.

        Geride eşlerini bıraktılar, evlatlarını bıraktılar; gözü yaşlı analar, yüreği mahzun babalar bıraktılar. Ama yağmur gibi yağan kurşunlara karşı, helikopter ve F-16'lardan atılan bombalara karşı, namlusunu millete çeviren haysiyetsizlere karşı tarihe geçen muhteşem bir destan yazdılar. Onlar, "İman varsa imkan da vardır" dediler.

        "Biz seferle mükellefiz, zafer Allah'tandır." dediler. "Bu ülkeyi, ruhunu bir dolara satmış alçaklara teslim etmeyeceğiz." dediler. İşte 15 Temmuz şehitlerimiz de her köşesi şühedanın mübarek kanlarıyla sulanmış bu vatan için, bu mübarek topraklar için can verme sırrına erdiler.

        15 Temmuz gecesi üniformasına ihanet eden teröristler karşısında milletin emaneti olan o şerefli üniformalarına sahip çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına, jandarmasıyla, polisiyle, özel harekâtçısıyla tüm güvenlik kuvvetlerimize; ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla, gönüllerinde Türkiye sevdasıyla sokaklara inerek darbecilere meydanları dar eden aziz milletimin her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum. O gece İstiklal Harbi'nde şaha kalkan ruhun tekrar hayata ve harekete geçtiğini gördük. O gece asil ve aziz milletimizin nasıl büyük bir millet olduğuna bir kez daha şahit olduk.

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