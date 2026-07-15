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        Haberler Gündem İstanbul Boğazı'nda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' korteji

        İstanbul Boğazı'nda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' korteji

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehit anısına İstanbul Boğazı'nda tekne geçişi düzenlendi. 253 teknenin katıldığı kortej havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 18:07 Güncelleme:
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        İstanbul Boğazı'nda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' korteji

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İstanbul Boğazı'nda tekne geçişi düzenlendi.

        Darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşın anısa 253 tekne kortejde yer aldı.

        Korteje ayrıca Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, 2 römörkör, 3 hızlı can kurtarma botu ve 2 de bot eşlik etti. 253 teknenin katıldığı kortej havadan görüntülendi.

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