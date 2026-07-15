Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.079,97 %-0,09
        DOLAR 47,0300 %0,00
        EURO 53,7987 %0,16
        GRAM ALTIN 6.145,83 %0,30
        FAİZ 41,24 %0,76
        GÜMÜŞ GRAM 88,38 %-0,47
        BITCOIN 65.347,00 %1,27
        GBP/TRY 63,2799 %0,48
        EUR/USD 1,1434 %0,12
        BRENT 84,75 %0,02
        ÇEYREK ALTIN 10.048,43 %0,30
        Haberler Ekonomi Teknoloji İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması

        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması

        İngiltere hükümeti, 16 ve 17 yaşındaki gençlerin gece boyunca sosyal medya kullanımını kısıtlamayı planladığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 17:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması

        İngiltere hükümeti, ülkedeki 16 ve 17 yaşındaki gençlerin gece boyunca sosyal medya kullanımına kısıtlama getirileceğini duyurdu.

        Kısıtlamanın Instagram, TikTok ve YouTube gibi uygulamaların gece yarısı ile sabah 06:00 arasında 16 ve 17 yaşındakiler için kullanılamaz hale gelmesi anlamına geliyor. Ancak kullancı ve ailelerin dilerlerse hesap ayarlarını değiştirerek bu kısıtlamadan kurtulabileceği de belirtildi.

        BBC'de yer alan habere göre hükümet ayrıca, otomatik oynatma ve sınırsız video kaydırma gibi 'bağımlılık yapıcı' özelliklerin devre dışı bırakılmasını talep ediyor. Yetkililer, bu önlemlerin gençlerin odaklanma yeteneklerini, uyku kalitelerini ve aile yaşamlarını iyileştireceğini ifade etti.

        Yeni planlara dair açıklamalar Haziran ayında İngiltere'de 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına yasak getirileceğine dair duyuruların ardından geldi.

        Hükümet, çocukların yapay zeka destekli sohbet programlarını güvenli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla ek önlemler alınacağını, bu önlemler arasında uygulama sağlayıcıların 18 yaş altı çocuklar için düzenli molalar vermesini zorunlu kılmanın da yer aldığını belirtti.

        Açıklamada, önerilen yeni önlemlerin 2026 yılının sonuna kadar Parlamento'ya sunulmasının hedeflendiği ve bu önlemlerin, 16 yaş altı çocuklar için geçerli olacak sosyal medya yasağıyla birlikte gelecek baharda yürürlüğe girmesinin amaçlandığı belirtildi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Saldırıp kameraya kaydettiler

        (DHA) Diyarbakır'da özel hastaneye tabancayla ateş açıp saldırı anlarını cep telefonuyla kaydeden 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hastanede maddi hasar oluştu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas