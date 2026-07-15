İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması

İngiltere hükümeti, ülkedeki 16 ve 17 yaşındaki gençlerin gece boyunca sosyal medya kullanımına kısıtlama getirileceğini duyurdu.

Kısıtlamanın Instagram, TikTok ve YouTube gibi uygulamaların gece yarısı ile sabah 06:00 arasında 16 ve 17 yaşındakiler için kullanılamaz hale gelmesi anlamına geliyor. Ancak kullancı ve ailelerin dilerlerse hesap ayarlarını değiştirerek bu kısıtlamadan kurtulabileceği de belirtildi.

BBC'de yer alan habere göre hükümet ayrıca, otomatik oynatma ve sınırsız video kaydırma gibi 'bağımlılık yapıcı' özelliklerin devre dışı bırakılmasını talep ediyor. Yetkililer, bu önlemlerin gençlerin odaklanma yeteneklerini, uyku kalitelerini ve aile yaşamlarını iyileştireceğini ifade etti.

Yeni planlara dair açıklamalar Haziran ayında İngiltere'de 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına yasak getirileceğine dair duyuruların ardından geldi.

Hükümet, çocukların yapay zeka destekli sohbet programlarını güvenli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla ek önlemler alınacağını, bu önlemler arasında uygulama sağlayıcıların 18 yaş altı çocuklar için düzenli molalar vermesini zorunlu kılmanın da yer aldığını belirtti.

Açıklamada, önerilen yeni önlemlerin 2026 yılının sonuna kadar Parlamento'ya sunulmasının hedeflendiği ve bu önlemlerin, 16 yaş altı çocuklar için geçerli olacak sosyal medya yasağıyla birlikte gelecek baharda yürürlüğe girmesinin amaçlandığı belirtildi.

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