Belçika ile Fransa arasında bitmeyen tartışma: Patates kızartması kimin icadı?

Tüm bu yüzyıllık rekabetin sonucunda, tarihsel kanıtlar iki Avrupa ülkesi için de henüz yüzde yüzlük bir galibiyet sunabilmiş değil. Ancak mutfak tarihindeki bu paylaşılmaz miras, bir kış yoksulluğundan doğan yemeğin günümüzde devasa bir lezzet imparatorluğuna nasıl dönüştüğünün en somut kanıtı olarak tabaklarımızda yaşamaya devam ediyor.