İstanbul’un net maaş sıralaması belli oldu
Deutsche Bank Research Institute'un "Mapping the World's Prices 2026" raporunda dünya genelinde 69 şehrin 2026 yılı net maaşları ve dolar bazındaki değişim oranları karşılaştırıldı. İşte şehirler ve net maaşlar...
1. İSVİÇRE-ZÜRİH
2026 aylık net maaş (dolar): 8.362
7 yıllık değişim(%): yüzde 23,5
2. ABD – SAN FRANCISCO
2026 aylık net maaş (dolar): 7.801
7 yıllık değişim (%): yüzde 2,7
3. İSVİÇRE – CENEVRE
2026 aylık net maaş (dolar): 7.444
7 yıllık değişim (%): yüzde 24,4
4. ABD – BOSTON
2026 aylık net maaş (dolar): 6.258
7 yıllık değişim (%): yüzde 24,6
5. ABD – NEW YORK
2026 aylık net maaş (dolar): 5.534
7 yıllık değişim (%): yüzde 7,8
6. LÜKSEMBURG – LÜKSEMBURG
2026 aylık net maaş (dolar): 5.196
7 yıllık değişim (%): yüzde 28,1
7. ABD – CHICAGO
2026 aylık net maaş (dolar): 4.964
7 yıllık değişim (%): yüzde 17,7
8. DANİMARKA – KOPENHAG
2026 aylık net maaş (dolar): 4.703
7 yıllık değişim (%): yüzde 48,6
9. HOLLANDA – AMSTERDAM
2026 aylık net maaş (dolar): 4.554
7 yıllık değişim (%): yüzde 50,0
10. ABD – LOS ANGELES
2026 aylık net maaş (dolar): 4.480
7 yıllık değişim (%): yüzde -0,8
11. AVUSTRALYA – MELBOURNE
2026 aylık net maaş (dolar): 4.409
7 yıllık değişim (%): yüzde 38,5
12. İSRAİL – TEL AVİV-YAFO
2026 aylık net maaş (dolar): 4.399
7 yıllık değişim (%): yüzde 76,1
13. BİRLEŞİK KRALLIK – LONDRA
2026 aylık net maaş (dolar): 4.289
7 yıllık değişim (%): yüzde 42,1
14. AVUSTRALYA – SIDNEY
2026 aylık net maaş (dolar): 4.181
7 yıllık değişim (%): yüzde 21,7
15. NORVEÇ – OSLO
2026 aylık net maaş (dolar): 4.177
7 yıllık değişim (%): yüzde 23,0
16. ALMANYA – MÜNİH
2026 aylık net maaş (dolar): 4.169
7 yıllık değişim (%): yüzde 39,0
17. ALMANYA – FRANKFURT
2026 aylık net maaş (dolar): 4.124
7 yıllık değişim (%): yüzde 38,9
18. BİRLEŞİK KRALLIK – BIRMINGHAM
2026 aylık net maaş (dolar): 4.105
7 yıllık değişim (%): yüzde 75,7
19. SİNGAPUR – SİNGAPUR
2026 aylık net maaş (dolar): 3.975
7 yıllık değişim (%): yüzde 21,5
20. İRLANDA – DUBLİN
2026 aylık net maaş (dolar): 3.947
7 yıllık değişim (%): yüzde 37,6
21. İSVEÇ – STOCKHOLM
2026 aylık net maaş (dolar): 3.854
7 yıllık değişim (%): yüzde 29,9
22. FRANSA – PARİS
2026 aylık net maaş (dolar): 3.622
7 yıllık değişim (%): yüzde 40,1
23. BİRLEŞİK KRALLIK – EDINBURGH
2026 aylık net maaş (dolar): 3.497
7 yıllık değişim (%): yüzde 43,6
24. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – DUBAİ
2026 aylık net maaş (dolar): 3.402
7 yıllık değişim (%): yüzde 11,8
25. AVUSTURYA – VİYANA
2026 aylık net maaş (dolar): 3.390
7 yıllık değişim (%): yüzde 55,5
26. KANADA – TORONTO
2026 aylık net maaş (dolar): 3.373
7 yıllık değişim (%): yüzde 28,0
27. ALMANYA – BERLİN
2026 aylık net maaş (dolar): 3.360
7 yıllık değişim (%): yüzde 27,4
28. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – ABU DABİ
2026 aylık net maaş (dolar): 3.334
7 yıllık değişim (%): yüzde 17,7
29. KANADA – VANCOUVER
2026 aylık net maaş (dolar): 3.227
7 yıllık değişim (%): yüzde 15,4
30. HONG KONG – HONG KONG
2026 aylık net maaş (dolar): 3.199
7 yıllık değişim (%): yüzde 22,0
31. BELÇİKA – BRÜKSEL
2026 aylık net maaş (dolar): 3.194
7 yıllık değişim (%): yüzde 24,0
32. KATAR – DOHA
2026 aylık net maaş (dolar): 3.190
7 yıllık değişim (%): yüzde -1,8
33. FİNLANDİYA – HELSİNKİ
2026 aylık net maaş (dolar): 3.127
7 yıllık değişim (%): yüzde 15,1
34. YENİ ZELANDA – AUCKLAND
2026 aylık net maaş (dolar): 3.102
7 yıllık değişim (%): yüzde 16,9
35. GÜNEY KORE – SEUL
2026 aylık net maaş (dolar): 3.015
7 yıllık değişim (%): yüzde 29,3
36. KANADA – MONTREAL
2026 aylık net maaş (dolar): 2.915
7 yıllık değişim (%): yüzde 17,4
37. YENİ ZELANDA – WELLINGTON
2026 aylık net maaş (dolar): 2.786
7 yıllık değişim (%): yüzde -17,6
38. İSPANYA – MADRİD
2026 aylık net maaş (dolar): 2.509
7 yıllık değişim (%): yüzde 34,9
39. JAPONYA – TOKYO
2026 aylık net maaş (dolar): 2.394
7 yıllık değişim (%): yüzde -21,6
40. İSPANYA – BARSELONA
2026 aylık net maaş (dolar): 2.384
7 yıllık değişim (%): yüzde 44,5
41. ÇEKYA – PRAG
2026 aylık net maaş (dolar): 2.240
7 yıllık değişim (%): yüzde 90,4
42. POLONYA – VARŞOVA
2026 aylık net maaş (dolar): 2.221
7 yıllık değişim (%): yüzde 97,3
43. İTALYA – MİLANO
2026 aylık net maaş (dolar): 2.210
7 yıllık değişim (%): yüzde 21,0
44. SUUDİ ARABİSTAN – RİYAD
2026 aylık net maaş (dolar): 2.041
7 yıllık değişim (%): yüzde 38,3
45. İTALYA – ROMA
2026 aylık net maaş (dolar): 1.993
7 yıllık değişim (%): yüzde 20,1
46. RUSYA – MOSKOVA
2026 aylık net maaş (dolar): 1.794
7 yıllık değişim (%): yüzde 73,7
47. MACARİSTAN – BUDAPEŞTE
2026 aylık net maaş (dolar): 1.770
7 yıllık değişim (%): yüzde 102,2
48. GÜNEY AFRİKA – JOHANNESBURG
2026 aylık net maaş (dolar): 1.740
7 yıllık değişim (%): yüzde 41,6
49. TAYVAN – TAYPEİ
2026 aylık net maaş (dolar): 1.740
7 yıllık değişim (%): yüzde 18,6
50. ÇİN – ŞANGHAY
2026 aylık net maaş (dolar): 1.708
7 yıllık değişim (%): yüzde 31,6
51. GÜNEY AFRİKA – CAPE TOWN
2026 aylık net maaş (dolar): 1.662
7 yıllık değişim (%): yüzde 29,4
52. PORTEKİZ – LİZBON
2026 aylık net maaş (dolar): 1.603
7 yıllık değişim (%): yüzde 54,3
53. MALEZYA – KUALA LUMPUR
2026 aylık net maaş (dolar): 1.577
7 yıllık değişim (%): yüzde 51,4
54. ÇİN – PEKİN
2026 aylık net maaş (dolar): 1.561
7 yıllık değişim (%): yüzde 21,2
55. YUNANİSTAN – ATİNA
2026 aylık net maaş (dolar): 1.321
7 yıllık değişim (%): yüzde 47,8
56. TÜRKİYE – İSTANBUL
2026 aylık net maaş (dolar): 1.173
7 yıllık değişim (%): yüzde 133,9
57. MEKSİKA – MEKSİKO
2026 aylık net maaş (dolar): 1.059
7 yıllık değişim (%): yüzde 82,7
58. BREZİLYA – SÃO PAULO
2026 aylık net maaş (dolar): 853
7 yıllık değişim (%): yüzde 40,7
59. ARJANTİN – BUENOS AİRES
2026 aylık net maaş (dolar): 804
7 yıllık değişim (%): yüzde 34,9
60. HİNDİSTAN – BENGALURU
2026 aylık net maaş (dolar): 804
7 yıllık değişim (%): yüzde 7,2
61. ŞİLİ – SANTİAGO
2026 aylık net maaş (dolar): 798
7 yıllık değişim (%): yüzde 3,9
62. HİNDİSTAN – MUMBAİ
2026 aylık net maaş (dolar): 777
7 yıllık değişim (%): yüzde 35,6
63. KOLOMBİYA – BOGOTA
2026 aylık net maaş (dolar): 718
7 yıllık değişim (%): yüzde 103,0
64. TAYLAND – BANGKOK
2026 aylık net maaş (dolar): 623
7 yıllık değişim (%): yüzde -16,6
65. BREZİLYA – RİO DE JANEİRO
2026 aylık net maaş (dolar): 594
7 yıllık değişim (%): yüzde 6,0
66. HİNDİSTAN – DELHİ
2026 aylık net maaş (dolar): 538
7 yıllık değişim (%): yüzde -3,3