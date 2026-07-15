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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul’un net maaş sıralaması belli oldu

        İstanbul’un net maaş sıralaması belli oldu

        Deutsche Bank Research Institute'un "Mapping the World's Prices 2026" raporunda dünya genelinde 69 şehrin 2026 yılı net maaşları ve dolar bazındaki değişim oranları karşılaştırıldı. İşte şehirler ve net maaşlar...

        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 09:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        1. İSVİÇRE-ZÜRİH

        2026 aylık net maaş (dolar): 8.362

        7 yıllık değişim(%): yüzde 23,5

        2

        2. ABD – SAN FRANCISCO

        2026 aylık net maaş (dolar): 7.801

        7 yıllık değişim (%): yüzde 2,7

        3

        3. İSVİÇRE – CENEVRE

        2026 aylık net maaş (dolar): 7.444

        7 yıllık değişim (%): yüzde 24,4

        4

        4. ABD – BOSTON

        2026 aylık net maaş (dolar): 6.258

        7 yıllık değişim (%): yüzde 24,6

        5

        5. ABD – NEW YORK

        2026 aylık net maaş (dolar): 5.534

        7 yıllık değişim (%): yüzde 7,8

        6

        6. LÜKSEMBURG – LÜKSEMBURG

        2026 aylık net maaş (dolar): 5.196

        7 yıllık değişim (%): yüzde 28,1

        7

        7. ABD – CHICAGO

        2026 aylık net maaş (dolar): 4.964

        7 yıllık değişim (%): yüzde 17,7

        8

        8. DANİMARKA – KOPENHAG

        2026 aylık net maaş (dolar): 4.703

        7 yıllık değişim (%): yüzde 48,6

        9

        9. HOLLANDA – AMSTERDAM

        2026 aylık net maaş (dolar): 4.554

        7 yıllık değişim (%): yüzde 50,0

        10

        10. ABD – LOS ANGELES

        2026 aylık net maaş (dolar): 4.480

        7 yıllık değişim (%): yüzde -0,8

        11

        11. AVUSTRALYA – MELBOURNE

        2026 aylık net maaş (dolar): 4.409

        7 yıllık değişim (%): yüzde 38,5

        12

        12. İSRAİL – TEL AVİV-YAFO

        2026 aylık net maaş (dolar): 4.399

        7 yıllık değişim (%): yüzde 76,1

        13

        13. BİRLEŞİK KRALLIK – LONDRA

        2026 aylık net maaş (dolar): 4.289

        7 yıllık değişim (%): yüzde 42,1

        14

        14. AVUSTRALYA – SIDNEY

        2026 aylık net maaş (dolar): 4.181

        7 yıllık değişim (%): yüzde 21,7

        15

        15. NORVEÇ – OSLO

        2026 aylık net maaş (dolar): 4.177

        7 yıllık değişim (%): yüzde 23,0

        16

        16. ALMANYA – MÜNİH

        2026 aylık net maaş (dolar): 4.169

        7 yıllık değişim (%): yüzde 39,0

        17

        17. ALMANYA – FRANKFURT

        2026 aylık net maaş (dolar): 4.124

        7 yıllık değişim (%): yüzde 38,9

        18

        18. BİRLEŞİK KRALLIK – BIRMINGHAM

        2026 aylık net maaş (dolar): 4.105

        7 yıllık değişim (%): yüzde 75,7

        19

        19. SİNGAPUR – SİNGAPUR

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.975

        7 yıllık değişim (%): yüzde 21,5

        20

        20. İRLANDA – DUBLİN

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.947

        7 yıllık değişim (%): yüzde 37,6

        21

        21. İSVEÇ – STOCKHOLM

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.854

        7 yıllık değişim (%): yüzde 29,9

        22

        22. FRANSA – PARİS

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.622

        7 yıllık değişim (%): yüzde 40,1

        23

        23. BİRLEŞİK KRALLIK – EDINBURGH

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.497

        7 yıllık değişim (%): yüzde 43,6

        24

        24. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – DUBAİ

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.402

        7 yıllık değişim (%): yüzde 11,8

        25

        25. AVUSTURYA – VİYANA

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.390

        7 yıllık değişim (%): yüzde 55,5

        26

        26. KANADA – TORONTO

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.373

        7 yıllık değişim (%): yüzde 28,0

        27

        27. ALMANYA – BERLİN

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.360

        7 yıllık değişim (%): yüzde 27,4

        28

        28. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – ABU DABİ

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.334

        7 yıllık değişim (%): yüzde 17,7

        29

        29. KANADA – VANCOUVER

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.227

        7 yıllık değişim (%): yüzde 15,4

        30

        30. HONG KONG – HONG KONG

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.199

        7 yıllık değişim (%): yüzde 22,0

        31

        31. BELÇİKA – BRÜKSEL

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.194

        7 yıllık değişim (%): yüzde 24,0

        32

        32. KATAR – DOHA

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.190

        7 yıllık değişim (%): yüzde -1,8

        33

        33. FİNLANDİYA – HELSİNKİ

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.127

        7 yıllık değişim (%): yüzde 15,1

        34

        34. YENİ ZELANDA – AUCKLAND

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.102

        7 yıllık değişim (%): yüzde 16,9

        35

        35. GÜNEY KORE – SEUL

        2026 aylık net maaş (dolar): 3.015

        7 yıllık değişim (%): yüzde 29,3

        36

        36. KANADA – MONTREAL

        2026 aylık net maaş (dolar): 2.915

        7 yıllık değişim (%): yüzde 17,4

        37

        37. YENİ ZELANDA – WELLINGTON

        2026 aylık net maaş (dolar): 2.786

        7 yıllık değişim (%): yüzde -17,6

        38

        38. İSPANYA – MADRİD

        2026 aylık net maaş (dolar): 2.509

        7 yıllık değişim (%): yüzde 34,9

        39

        39. JAPONYA – TOKYO

        2026 aylık net maaş (dolar): 2.394

        7 yıllık değişim (%): yüzde -21,6

        40

        40. İSPANYA – BARSELONA

        2026 aylık net maaş (dolar): 2.384

        7 yıllık değişim (%): yüzde 44,5

        41

        41. ÇEKYA – PRAG

        2026 aylık net maaş (dolar): 2.240

        7 yıllık değişim (%): yüzde 90,4

        42

        42. POLONYA – VARŞOVA

        2026 aylık net maaş (dolar): 2.221

        7 yıllık değişim (%): yüzde 97,3

        43

        43. İTALYA – MİLANO

        2026 aylık net maaş (dolar): 2.210

        7 yıllık değişim (%): yüzde 21,0

        44

        44. SUUDİ ARABİSTAN – RİYAD

        2026 aylık net maaş (dolar): 2.041

        7 yıllık değişim (%): yüzde 38,3

        45

        45. İTALYA – ROMA

        2026 aylık net maaş (dolar): 1.993

        7 yıllık değişim (%): yüzde 20,1

        46

        46. RUSYA – MOSKOVA

        2026 aylık net maaş (dolar): 1.794

        7 yıllık değişim (%): yüzde 73,7

        47

        47. MACARİSTAN – BUDAPEŞTE

        2026 aylık net maaş (dolar): 1.770

        7 yıllık değişim (%): yüzde 102,2

        48

        48. GÜNEY AFRİKA – JOHANNESBURG

        2026 aylık net maaş (dolar): 1.740

        7 yıllık değişim (%): yüzde 41,6

        49

        49. TAYVAN – TAYPEİ

        2026 aylık net maaş (dolar): 1.740

        7 yıllık değişim (%): yüzde 18,6

        50

        50. ÇİN – ŞANGHAY

        2026 aylık net maaş (dolar): 1.708

        7 yıllık değişim (%): yüzde 31,6

        51

        51. GÜNEY AFRİKA – CAPE TOWN

        2026 aylık net maaş (dolar): 1.662

        7 yıllık değişim (%): yüzde 29,4

        52

        52. PORTEKİZ – LİZBON

        2026 aylık net maaş (dolar): 1.603

        7 yıllık değişim (%): yüzde 54,3

        53

        53. MALEZYA – KUALA LUMPUR

        2026 aylık net maaş (dolar): 1.577

        7 yıllık değişim (%): yüzde 51,4

        54

        54. ÇİN – PEKİN

        2026 aylık net maaş (dolar): 1.561

        7 yıllık değişim (%): yüzde 21,2

        55

        55. YUNANİSTAN – ATİNA

        2026 aylık net maaş (dolar): 1.321

        7 yıllık değişim (%): yüzde 47,8

        56

        56. TÜRKİYE – İSTANBUL

        2026 aylık net maaş (dolar): 1.173

        7 yıllık değişim (%): yüzde 133,9

        57

        57. MEKSİKA – MEKSİKO

        2026 aylık net maaş (dolar): 1.059

        7 yıllık değişim (%): yüzde 82,7

        58

        58. BREZİLYA – SÃO PAULO

        2026 aylık net maaş (dolar): 853

        7 yıllık değişim (%): yüzde 40,7

        59

        59. ARJANTİN – BUENOS AİRES

        2026 aylık net maaş (dolar): 804

        7 yıllık değişim (%): yüzde 34,9

        60

        60. HİNDİSTAN – BENGALURU

        2026 aylık net maaş (dolar): 804

        7 yıllık değişim (%): yüzde 7,2

        61

        61. ŞİLİ – SANTİAGO

        2026 aylık net maaş (dolar): 798

        7 yıllık değişim (%): yüzde 3,9

        62

        62. HİNDİSTAN – MUMBAİ

        2026 aylık net maaş (dolar): 777

        7 yıllık değişim (%): yüzde 35,6

        63

        63. KOLOMBİYA – BOGOTA

        2026 aylık net maaş (dolar): 718

        7 yıllık değişim (%): yüzde 103,0

        64

        64. TAYLAND – BANGKOK

        2026 aylık net maaş (dolar): 623

        7 yıllık değişim (%): yüzde -16,6

        65

        65. BREZİLYA – RİO DE JANEİRO

        2026 aylık net maaş (dolar): 594

        7 yıllık değişim (%): yüzde 6,0

        66

        66. HİNDİSTAN – DELHİ

        2026 aylık net maaş (dolar): 538

        7 yıllık değişim (%): yüzde -3,3

        67

        67. FİLİPİNLER – MANİLA

        2026 aylık net maaş (dolar): 471

        7 yıllık değişim (%): yüzde -3,4

        68

        68. ENDONEZYA – JAKARTA

        2026 aylık net maaş (dolar): 428

        7 yıllık değişim (%): yüzde 7,9

        69

        69. MISIR – KAHİRE

        2026 aylık net maaş (dolar): 220

        7 yıllık değişim (%): yüzde -7,2

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