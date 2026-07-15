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        Haberler Gündem Çevre Milas'ta orman yangını! 1120 kişi tahliye edildi

        Milas'ta orman yangını! 1120 kişi tahliye edildi

        Muğla'nın Milas ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle de büyüyen yangın nedeniyle bir otel ile bir tatil sitesi tahliye edildi. Yaklaşık bin 120 kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Sabah saatleriyle birlikte 6 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 08:01 Güncelleme:
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        Milas'ta orman yangını! 1120 kişi tahliye edildi

        Muğla’nın Milas ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınında günün ilk ışıklarıyla birlikte felaketin boyutu gözler önüne serildi. Gece boyunca karadan aralıksız sürdürülen mücadelede alevlerin önü karşı ateş yöntemiyle kesilmeye çalışılırken, sabahın ilk saatlerinde yeniden havalanan 6 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı.

        Yangın, Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler gece boyunca geniş bir alana yayılarak lüks villa ve otellerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı.

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        SABAH HAVA ARAÇLARI TEKRAR DEVREDE

        Orman işçileri ile Milas ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri, gece boyunca alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Yangının kritik noktalarda ilerleyişini durdurabilmek amacıyla karşı ateş uygulaması yapıldı.

        Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçlarının yeniden devreye girmesiyle müdahale hem havadan hem karadan yoğunlaştırıldı.

        1120 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

        Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine tedbir amacıyla bir otel ile bir tatil sitesi tahliye edildi. Yaklaşık bin 120 kişi güvenli bölgelere sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

        Yangının ulaştığı Kaplankaya bölgesinde söndürme ekiplerinin yerleşkeye girişinde güvenlik nedeniyle zaman zaman gecikmeler yaşandı. Gönüllü olarak çalışmalara katılmak isteyen bazı kişilerin ise güvenlik gerekçesiyle bölgeye alınmaması üzerine kısa süreli tartışmalar yaşandı.

        6 YANGINDAN 5'İ KONTROL ALTINDA

        Muğla genelinde dün çıkan 6 orman yangınından 5’i kontrol altına alınırken, Milas’taki yangına yönelik söndürme çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte daha da yoğunlaştırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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