Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanırken, batı kıyılarımızda ise sert rüzgarlar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.