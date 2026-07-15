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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

        Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanırken, batı kıyılarımızda ise sert rüzgarlar bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 07:49 Güncelleme:
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        Karadeniz için sağanak, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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