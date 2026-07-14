Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ses getirecek bir takviyeye imza atarak Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Son olarak Arsenal'le İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Belçikalı yıldız kanat oyuncusu, siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalamak üzere başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a geldi.

Trossard'ı taşıyan özel uçak saat 19.30 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

32 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra siyah-beyazlılarla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

💥 Leandro Trossard: Taraftarlarla alakalı çok güzel şeyler duydum. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum.



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"TARAFTARLA BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

İlk açıklamasını uçaktan iner inmez yapan Trossard, "Beşiktaş taraftarıyla buluşmak için sabırsızlanıyorum. En güzel sezonları Beşiktaş formasıyla yaşamak istiyorum." dedi.

Başkan Serdal Adalı ise, "Hayırlı olsun. Camiamızı, çocuklarımızı bir parça mutlu edebilmişizdir. İnşallah beklentilerimize karşılık verir." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi için Midtjylland maçlarının listesine dahil edilecek olan Trossard’ın ikinci maçta kadroda olması bekleniyor.

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Trossard, siyah-beyazlıların bu sezonki 6. transferi oldu. Beşiktaş daha önce Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan’ı kadrosuna katmıştı.

KAP'A BİLDİRDİ!

Beşiktaş, Trossard transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirdi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

4 AYLIK SIKI PAZARLIK

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş bonservis için 25 milyon Euro bandına kadar çıksa da Arsenal’den transfere vize çıkmamıştı. Trossard defterini o dönemlik kapatan başkan Serdal Adalı geçen mart ayından itibaren Arsenal ile yeniden görüşmelere başladı.

4 ay süren sıkı pazarlıkların ardından Beşiktaş, ilk teklifin altında bir rakam ve maaşla uzun yıllardır beklediği yıldız sol kanata kavuşmuş oldu.

Belçikalı yıldız Arsenal ile son sezonunda lig şampiyonluğu yaşarken Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Trossard Dünya Kupası'nda ise Belçika ile çeyrek final gördü.

50 MAÇTA 19 GOL KATKISI

Trossard geçtiğimiz sezon forma giydiği 50 resmi maçta 8 gol, 11 asist kaydetti. Belçikalı kanat oyuncusu, Premier Lig'de ise 31 maçta 6 gol, 6 asistlik performansıyla Arsenal'in 23 yıl sonra lig şampiyonluğuna ulaşmasında büyük pay sahibi olmuştu.